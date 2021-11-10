بعد مشاهد قاسية لمهاجرين على الحدود البيلاروسية مع بولندا ولاتفيا.. تحرك عراقي عاجل بشأن رعاياه العالقين هناك

الاتحاد الأوروبي يتهم مينسك بمساعدة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الحدود الخارجية في بولندا ولاتفيا وليتوانيا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على بيلاروسيا في أعقاب ما يصفها بحملة قمع وحشية استهدفت المعارضة عام 2020.

قرر العراق تخصيص مبلغ مالي للمساعدة على إعادة رعاياه العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا طوعا إلى البلاد، بينما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد "قاسية" لمهاجرين على الحدود بين هذه الدول.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان إن وزارة المالية ستخصص 300 مليون دينار (ما يعادل 200 ألف دولار) إلى وزارة الخارجية لصرفها على العراقيين العالقين في تلك البلدان الأوروبية وإعادتهم طوعا إلى العراق.

ويغادر مئات العراقيين من معبر إبراهيم الخليل بين العراق وتركيا -وقبل ذلك من المطارات العراقية- إلى بيلاروسيا. ويعاني هؤلاء ظروفا مأساوية، خصوصا في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا، وعشرات منهم يلقون حتفهم أثناء الرحلة.

بينما يجد آخرون أنفسهم محاصرين في مناطق حدودية، يواجهون البرد والجوع والمرض والمعاملة السيئة. ونتيجة لذلك، أغلق العراق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد وأربيل، وأوقف الرحلات المباشرة إلى هذا البلد استجابة لطلب من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.





استياء واسع

وأثارت صور ومقاطع فيديو لمهاجرين غير نظاميين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، استياءً كبيرا في العراق، بسبب تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية، وهم يتعرضون للضرب ويعانون من العيش يظروف قاسية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بصور ومقاطع فيديو للمهاجرين معظمهم من إقليم كردستان العراق، فيما عبّر عراقيون عن استيائهم من أحوال المهاجرين الذين فروا من ضنك العيش في بلادهم.

مؤلم.. هذا الوطن يذّل أبنائه

شاهدوا دكتور نبيل مدريك من قضاء سيد صادق بالسليمانية، هاجر من مدينته نحو الحدود البيلاروسية، يتحدث بحرقة عن معاناة النساء والأطفال الذين تجاوز عددهم 3000، وسط برد الشتاء، وانتشار الأمراض، ويحاول اقناع الجنود بلغتهم كي يسمحوا لهم بالمرور نحو أوروبا pic.twitter.com/2zCz1Z0M3J — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) November 9, 2021

أصبح حلم شعوبنا أن تهرب من وطنها بحثاً عن وطن يأويهم وعيش كريم، بعدما ضاع منهم كل شيء بسبب حكم اللصوص والنفعيون في #العراق.

أعداد كبيرة من العراقيون الأكراد والعرب محتجزون في الغابات بجو شديد البروده في بولندا يبحثون عن وطن آمن ومستقبل أفضل

نكرر لا خلاص لنا إلا بمشروع وطني يجمعنا pic.twitter.com/AMu81UTGJM — عمر الحلبوسي 🇮🇶 (@OmarAlhalbusi1) November 9, 2021

اقتحام الحدود

يأتي ذلك بينما أفادت تقارير بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين اخترقتا الليلة الماضية الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا. وتمكن عشرات الأشخاص من تدمير أسوار قريبة من قريتي كرينكي وبيالويزا وعبور الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية نقلا عن محطة "بياليستوك" (Białystok) الإذاعية المحلية.

ونقلت الإذاعة عن متحدثة باسم قوة الحدود قولها إنه في كلتا الحالتين تم هدم الأسوار والحواجز بعنف. وقالت إنه تم إعادة بعض المهاجرين إلى بيلاروسيا، بينما تمكن آخرون من الفرار. وكان هناك مئات المهاجرين العالقين على الجانب البيلاروسي.

وترفض بولندا السماح للمهاجرين بدخول أراضيها وأرسلت مئات الجنود كتعزيزات إلى الحدود في الأسابيع القليلة الماضية، فضلا عن إقامة سياج من الأسلاك الشائكة، في محاولة لوقف أي محاولات من جانب المهاجرين لاختراق الحدود.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي -في تغريدة له أمس الثلاثاء أثناء زيارة أجراها إلى حدود بلاده مع بيلاروسيا- إن المشكلة الراهنة تهدد الاستقرار والأمن ليس فقط في بلاده، وإنما الاتحاد الأوروبي أيضا.

واتهم مورافيتسكي بيلاروسيا بتسببها في أزمة اللاجئين، مؤكدا أن الوضع القائم لا يمكن أن يخيفهم، وأنهم سيحافظون على السلام في أوروبا بمساعدة حلفائهم في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس بالسماح لهم بدخول بولندا، وقال في مقابلة إنهم يريدون أساسا الاستقرار في ألمانيا وليس في بولندا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بمساعدة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الحدود الخارجية للتكتل في بولندا ولاتفيا وليتوانيا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على بيلاروسيا في أعقاب ما يصفها بحملة قمع وحشية استهدفت المعارضة في 2020.

وينفي لوكاشينكو أن يكون قد تعمد استقدام أشخاص من دول تشهد أزمات مثل سوريا وأفغانستان وليبيا والعراق ثم نقلهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين (الأناضول)

عقوبات محتملة

ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، تستهدف بشكل رئيسي شركة الطيران الحكومية "بيلافيا" بدعوى نقلها مهاجرين.

وفي هذا الإطار أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء أنّ بلاده تؤيّد فرض عقوبات أوروبية جديدة على مينسك، متّهما الرئيس البيلاروسي بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وقال ماس في بيان "سنعاقب كلّ من يشارك في تهريب المهاجرين لهدف محدّد"، مؤكّدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو". وأضاف "يجب على لوكاشينكو أن يدرك أنّ حساباته لا تُجدي"، مشدّدا على أنه "لا يمكن ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

وأمس وجد آلاف المهاجرين اليائسين أنفسهم عالقين في طقس جليدي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أزمة اتّهمت وارسو كلا من الحكومة الروسية ونظام لوكاشينكو باختلاقها لتهديد الأمن الأوروبي.

ووصف ماس ما يحصل على الحدود البيلاروسية بأنه "مروّع"، متّهما لوكاشينكو بإدارة "دوّامة تصعيد خطيرة لا مخرج له منها". كما حذر الوزير الألماني من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على الدول وشركات الطيران الضالعة في إرسال المهاجرين إلى بيلاروسيا.

وقال "لا ينبغي السماح لأي شخص بأن يشارك في أنشطة لوكاشينكو اللاإنسانية وأن يفلت من العقاب"، محذرا من "أننا، كاتحاد أوروبي، مستعدّون لاستخلاص العبر هنا أيضا".

من جهتها، اتهمت إستونيا أمس بيلاروسيا بـاستغلال المهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا لتحقيق أغراض سياسية و زعزعة استقرار البلدان المجاورة، فيما دافع مندوب روسيا الأممي عن موقف الأخيرة. وقد جاء اتهام إستونيا على لسان وزيرة خارجيتها إيفا ماريا ليميتس، خلال مشاركتها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت حول الاستبعاد وعدم المساواة والصراعات.

وقالت وزير خارجية إستونيا -في كلمتها- إن ما نشهده اليوم في بيلاروسيا هو قمع جماعي ضد الناس وتكثيف أعمال القمع العابر للحدود.

بدوره، استنكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا توجيه الاتهامات إلى بيلاروسيا. وقال -في إفادته خلال الجلسة نفسها- إن الوزيرة الإستونية لم تجد أفضل من استخدام منبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشويه سمعة بيلاروسيا، وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف اسمحوا لي أن أذكركم بأن اللاجئين الموجودين على الحدود مع بولندا وليتوانيا يسعون جاهدين للوصول إلى أوروبا. إنهم لا يسعون إلى البقاء في بيلاروسيا. إذن من الذي يخلق الأزمة؟. وتابع "الآن تهددون (يقصد الدول الغربية) بفرض عقوبات؟ على من؟ ولماذا؟ أنتم فقط لا ترغبون في قبول اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي؟".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردت على اتهامات بولندية لبيلاروسيا على خلفية تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، ومن بينهم عراقيون، وقالت في تصريحات نشرتها الصحافة الروسية "من الأجدى للسياسيين البولنديين الذين يهاجمون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويتهمون مينسك بإحداث أزمة المهاجرين العراقيين، أن يتذكروا أن وارسو لعبت دورا بارزا في تدمير العراق". وأضافت أن أكثر من ألفي جندي بولندي دخلوا العراق ضمن قوات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة "لإحلال الديمقراطية" في ربوعه. وتساءلت زاخاروفا عما إذا كانت بولندا مستعدة اليوم لاستقبال "ألفي عراقي على الأقل، من اللاجئين".

وأول أمس الاثنين، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.