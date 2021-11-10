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أخبار|قطر

الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر

كومبو لأمير قطر وملك السعودية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز (الجزيرة)
9/11/2021

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض يوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)

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