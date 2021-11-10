الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض يوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.