أفادت وكالة الأنباء القطرية ببدء أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة القطرية السعودية في وزارة الخارجية السعودية، وذلك تنفيذا لمخرجات بيان قمة العلا في يناير/كانون الثاني الماضي.
الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر
9/11/2021
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض يوم الثلاثاء، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى رسالة من أمير دولة #قطر.https://t.co/KZkvf83tA5#واس pic.twitter.com/mJhffLJshW
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 9, 2021
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.
المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)