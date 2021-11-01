صفقة الغواصات.. ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كذب عليّ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن إلغاء عقد الغواصات، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

وشارك ماكرون وموريسون في قمة مجموعة الـ20 في روما، وهي أول مرة يلتقيان فيها منذ أن ألغت أستراليا صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا، بعد تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي لمجموعة من الصحفيين الأستراليين في روما "لدي الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الصداقة لشعبكم، وأقول فقط عندما يكون هناك احترام يجب أن تكون صادقا وعليك أن تتصرف طبقا لهذه القيمة وبما يتوافق معها".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، قال ماكرون "أنا لا أعتقد، أنا أعلم"، تأكيدا منه على أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب عليه فعلا.

واندلعت الأزمة عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف أمني جديد لجنوب المحيط الهادي مع بريطانيا وأستراليا، يلزم منح أستراليا حق الحصول على التكنولوجيا الأميركية لبناء وتشغيل غواصات نووية.

ويعني هذا أن فرنسا خسرت صفقة غواصات بمليارات الدولارات، كانت تعاقدت على توريدها إلى أستراليا، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة في باريس.