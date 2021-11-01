كانت "صعبة للغاية".. رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي وصفها بالصعبة للغاية.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا "كانت انتخابات صعبة للغاية، حصلنا على 261 مقعدا ثمينا للحزب الليبرالي الديمقراطي"، علما أن عدد المرشحين لمجلس النواب بلغ 1051 مرشحا.

وكان الائتلاف يسيطر على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من 2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة، التي ستتيح للائتلاف الحاكم إقرار قوانين بشأن خطط تحفيز الاقتصاد من تبعات جائحة كورونا والإنفاق الدفاعي.

اختبار لكيشيدا

وتولى كيشيدا قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل شهر، بعد استقالة يوشيهيدي سوغا من منصبه الذي شغله لمدة عام واحد فقط، بسبب استياء اليابانيين من إدارته لأزمة "كوفيد-19".

وتعد الانتخابات اختبارا لكيشيدا -الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر- وكذلك لحزبه الليبرالي الديمقراطي الذي تضرر مما اعتبره الناخبون سوء تصد لجائحة فيروس كورونا.

ويواجه كيشيدا صعوبة في تعزيز سياسات مساعدة الفقراء، في الوقت الذي ضمن فيه الحصول على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري واتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين.