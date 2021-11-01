تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق قناة الجزيرة.. فيلم يوثق مسيرة موقع الجزيرة نت

بمناسبة احتفالية قناة الجزيرة بذكراها الخامسة والعشرين، يقدّم موقع الجزيرة نت فيلم "الجزيرة دوت نت" موثقا مسيرة الموقع الذي انبثق عن القناة بعد 5 سنوات من تأسيسها.

ويعد هذا الوثائقي الأول الذي يحكي قصة الموقع، ويستضيف عددا من مؤسسيه ومديري التحرير الذين تعاقبوا عليه خلال 20 عاما.

ويرصد الفيلم الوثائقي الذي أخرجته سهى إسماعيل، لحظات التأسيس الأولى للموقع، كما يتتبع اللحظات السياسة الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية، وتصدّره المواقع الإخبارية بمحتواه الحصري ومصداقيته وتعدديته.

كما يتطرق الفيلم إلى معاصرة الجزيرة نت لثورات الويب التي تزامنت مع ظهور أشكال جديدة لصناعة المحتوى الرقمي، وكيفية تعامل الموقع مع هذا المستجد استثمارا وتصويبا له. ويعرض أهم المشاريع التي أطلقها الموقع مواكبة للحظة وتلبية لحاجات القارئ، كما يستشرف الفيلم المستقبل في ضوء اللحظة الراهنة.

وسيعرض الفيلم -الذي تبلغ مدته 30 دقيقة- على شاشة الجزيرة الوثائقية ومنصات الجزيرة الرقمية، ضمن الاحتفال بمرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة.