Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار

تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق قناة الجزيرة.. فيلم يوثق مسيرة موقع الجزيرة نت

تزامنا مع مرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة
وثائقي الجزيرة نت تزامن مع مرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة (الجزيرة)
31/10/2021

بمناسبة احتفالية قناة الجزيرة بذكراها الخامسة والعشرين، يقدّم موقع الجزيرة نت فيلم "الجزيرة دوت نت" موثقا مسيرة الموقع الذي انبثق عن القناة بعد 5 سنوات من تأسيسها.

ويعد هذا الوثائقي الأول الذي يحكي قصة الموقع، ويستضيف عددا من مؤسسيه ومديري التحرير الذين تعاقبوا عليه خلال 20 عاما.

ويرصد الفيلم الوثائقي الذي أخرجته سهى إسماعيل، لحظات التأسيس الأولى للموقع، كما يتتبع اللحظات السياسة الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية، وتصدّره المواقع الإخبارية بمحتواه الحصري ومصداقيته وتعدديته.

كما يتطرق الفيلم إلى معاصرة الجزيرة نت لثورات الويب التي تزامنت مع ظهور أشكال جديدة لصناعة المحتوى الرقمي، وكيفية تعامل الموقع مع هذا المستجد استثمارا وتصويبا له. ويعرض أهم المشاريع التي أطلقها الموقع مواكبة للحظة وتلبية لحاجات القارئ، كما يستشرف الفيلم المستقبل في ضوء اللحظة الراهنة.

وسيعرض الفيلم -الذي تبلغ مدته 30 دقيقة- على شاشة الجزيرة الوثائقية ومنصات الجزيرة الرقمية، ضمن الاحتفال بمرور 25 عاما على انطلاق قناة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

"الجزيرة دوت نت".. لأول مرة فيلم يوثق مسيرة موقع الجزيرة نت في عشرين عاما

تزامنا مع احتفالية قناة الجزيرة بذكراها الخامسة والعشرين، يقدم موقع الجزيرة نت فيلم “الجزيرة دوت نت“، موثقا مسيرة الموقع الذي انبثق عن القناة بعد 5 سنوات من تأسيسها.

المزيد من أخبار

لوبوان: إذا تابعت بهذه النبرة سأسحقك.. حيل بوتين الخشنة مع رؤساء الدول

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

سؤال وجواب.. هل ستدافع أميركا عن تايوان إذا شنت الصين الحرب عليها؟

Chinese, Taiwanese flags and military airplanes displayed in this illustration

أسبوع على قرارات البرهان.. العسكر والمدنيون يتمسكون بمواقفهم وهذه شروط حمدوك لتشكيل حكومة

Thousands protest military takeover in Sudan

صفقة الغواصات.. ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كذب عليّ

French President Macron meets Australian PM Morrison in Paris
الأكثر قراءة

هالة زايد لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

السودان.. السلطات تفرج عن رئيس حزب البشير والبرهان يعزل النائب العام وحمدوك يضع شروطا لعودته لمنصبه

تنظيف الملابس من بينها.. 6 استخدامات مذهلة لورق الألمنيوم

فائدة وضع كرات الألومنيوم في غسالة

هل تعلم أن هذه الاختراعات ابتكرتها نساء لكنها نسبت إلى رجال؟

UNITED KINGDOM - FEBRUARY 23: 'Miss Jocelyn Bell', 1968 A photograph of Jocelyn Bell Burnell (born 1943) at the Mullard Radio Astronomy Observatory at Cambridge University, taken for the Daily Herald newspaper in 1968. Jocelyn Bell studied physics at Glasgow University and entered Cambridge University as a g (Photo by Daily Herald Archive/SSPL/Getty Images)