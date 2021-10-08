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أنباء عن اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار بالمخدرات

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة)
8/10/2021

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإماراتية اعتقلت إسرائيليا في دبي للاشتباه في بيعه كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة.

وذكر موقع القناة الـ12 الإسرائيلية أن المشتبه به من المقرر أن يحضر أول جلسة استماع له في المحكمة يوم الأحد المقبل، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن المحامي أوري بن ناتان (وهو محامي الموقوف مع محام آخر يدعى نيك كاوفمان) تأكيده أن موكله ما يزال محتجزا في دبي، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، بغية "الرد على هذه الشبهات بأنسب طريقة".

وأوضح الموقع أن المحاميين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قد افتتح في 29 يونيو/حزيران سفارة بلاده في الإمارات، وذلك خلال زيارة استغرقت يومين، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات بعد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات العام الماضي.

وقال لبيد -خلال تدشينه لمقر السفارة- "إنها لحظة تاريخية تذكّر بأن الشعوب هي التي تصنع التاريخ". وأضاف أن إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي، الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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