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أخبار|باكستان

20 قتيلا ومئات الجرحى جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان

أحد جرحى الزلزال أثناء نقله إلى مستشفى في مدينة كويتا (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202103:11 PM (مكة المكرمة)

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصارعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان فجر اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات هناك.

وقال وزير داخلية الإقليم ضياء الله لانغاو "المعلومات التي وردتنا تفيد بأن 20 شخصا قتلوا من جراء الزلزال. وأن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية" مضيفا أن الحديث يدور عن أكثر من 300 إصابة بين السكان.

ووفقا للمركز الأميركي للمسح الجيولوجي فإن زلزالا بقوة 5.9 درجات ضرب الإقليم الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلّي، ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 100 كلم من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكثر المناطق التي تضررت من الزلزال هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبدة، كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زاهر تارين المسؤول بمستشفى هارناي العام أن الزلزال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطر العاملين في المستشفى -الذي يعاني أصلاً من ضعف في التجهيزات- إلى العمل في الظلام.

وأوضح أن "غالبية الجرحى الذين وصلوا المستشفى يعانون من كسور في الأطراف" وقال "لقد أعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقّوا الإسعافات الأولية، وهناك حوالي 40 شخصا آخرين إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف".

وتشهد باكستان زلازل باستمرار لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوروبية الآسيوية، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أدى زلزال بقوة 7.5 درجات إلى مقتل 400 شخص في باكستان وفي أفغانستان المجاورة.

وقبل 10 سنوات، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005، خلّف زلزال بقوة 7.6 درجات أكثر من 73 ألف قتيل و3.5 ملايين مشرّد، غالبيتهم في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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