قتلى وجرحى في صفوف الجيش المالي بهجوم وسط البلاد

قُتل نحو 16 عسكريا وجرح 10 آخرون الأربعاء في هجوم وقع في وسط مالي، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وكان جيش مالي أعلن في وقت سابق مقتل 5 عسكريين على الأقل وجرح 8 في "هجوم بعبوة يدوية الصنع" استهدف قواته قبل ظهر الأربعاء، ولم يحدّد الجيش مكان وقوعه.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن هذا الهجوم الذي وقع على الطريق المؤدي من بانكاس إلى باندياغارا، بأن "الحصيلة هي 16 قتيلاً و10 جرحى، بينهم حالات خطرة".

وأكد هذه الحصيلة مصدر في مركز صحي في باندياغارا، مشيراً إلى وجود 16 جثة في مشرحة هذه البلدة.





وفي 28 سبتمبر/أيلول، قُتل 5 عناصر أمن كانوا يتولون مواكبة قافلة لشركة تعدين استهدفها هجوم في غرب مالي. وتبنّت هذا الهجوم في وقت لاحق جماعة مسلحة تطلق على نفسها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتوصف بأنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتبنّت هذه الجماعة أيضاً هجوماً آخر وقع في 20 سبتمبر/أيلول أسفر عن مقتل 4 عسكريين ماليين في وسط البلاد لدى مرور قافلة إجلاء طبي، وكذلك تبنت كميناً في 12 سبتمبر/أيلول في المنطقة نفسها، أدى إلى مقتل 5 جنود.

وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع "تمرد" قادته جماعات مسلحة في شمال البلاد في 2012.





توتر

وتزامنت هذه التطورات مع توتر تشهده العلاقات المالية الفرنسية على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للحكومة المالية.

ودعت مالي فرنسا، الأربعاء، إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات "غير ودية وانتقاصية" ضد الحكومة المالية التي يسيطر عليها الجيش.

وقالت وزارة الخارجية المالية "التصريحات غير الودية والانتقاصية" للرئيس الفرنسي من المرجح أن "تضر بتنمية العلاقات الودية بين البلدين".

وجاء البيان بعد أن استدعت وزارة الخارجية المالية، الثلاثاء، السفير الفرنسي في باماكو للتعبير عن "استيائها" بعد انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكومة المالية.





وشن الرئيس الفرنسي الخميس الماضي هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا، بسبب تصريحاته من منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي التي قال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.

وعلى هامش مأدبة عشاء أقيمت في قصر الإليزيه بمناسبة اختتام موسم "أفريقيا 2020″، قال ماكرون لإذاعة فرنسا الدولية "آر إف آي" (RFI) "لقد صدمت.. هذه التصريحات غير مقبولة في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني لماكسيم بلاسكو (الجندي الفرنسي الذي قتل في مالي في 24 سبتمبر/أيلول)، هذا غير مقبول. إنه مخز ويشكل إهانة ممن هي ليست حتى بحكومة كونها منبثقة من انقلابيين".

وأعلنت فرنسا، مطلع يوليو/تموز الماضي، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/حزيران الماضي، عقب انقلاب عسكري بالبلاد هو الثاني خلال أقل من عام.