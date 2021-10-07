قطر تدين محاولة استهداف مطار أبها السعودي

أعربت دولة قطر اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار مدينة أبها بمحافظة عسير (جنوب غربي السعودية).

وعدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرة استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. #قنا https://t.co/ukKyIC9n7J pic.twitter.com/pkEJ0H0cX6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 7, 2021

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السعودي -نقلا عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن- بأن التحالف اعترض ودمّر طائرة مسيّرة ملغومة استهدفت مطار أبها، كما استهدف موقع إطلاقها في محافظة صعدة (شمالي اليمن).

وذكر أيضا أن شظايا الطائرة المسيّرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، مضيفا أن 4 عاملين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اعتراض المسيّرة المفخخة، فضلا عن تهشم بعض الواجهات الزجاجية.