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أخبار|يونان

اتفاق دفاعي بين اليونان وفرنسا يسمح بالدفاع المشترك عند حدوث خطر خارجي

FILE PHOTO: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis shakes hands with French President Emmanuel Macron following a signing ceremony of a new defence deal at The Elysee Palace in Paris, France September 28, 2021. Ludovic Marin/Pool via REUTERS/File Photo
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس (يسار) مع الرئيس الفرنسي ماكرون في لقاء سابق (رويترز)
7/10/2021

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس إن اتفاقا دفاعيا جديدا بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي.

وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني اليوم على الاتفاق "للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين".

وأضاف "وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط"، في إشارة إلى تركيا.

ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الإستراتيجي الشهر الماضي، ويشمل الاتفاق طلب شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو.

وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال العام الجاري.

موقف تركيا

وقالت أنقرة في بيان يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول إن مطالبات اليونان بتوسعة مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي، وتزيد من عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلجيك وقتئذ أن "سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلا من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وتقوّض ليس اليونان فقط بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له".

واضطر مسؤولون فرنسيون إلى القول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا، وإنه يتوافق تماما مع حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين يوم 28 سبتمبر/أيلول إن "هذا ليس اتفاقا موجها ضد تركيا أو أي طرف آخر؛ إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك وهو تعزيز السيادة الأوروبية بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة".

وفي يونيو/حزيران صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على مشروع قانون ينص على تقديم مستلزمات عسكرية ومساعدات تدريبية لليونان.

ويسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأميركية إلى اليونان، ويعزز الشراكة المتعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة.

ووفق نص مشروع القانون، فإنه يُسمح بالتسليم العاجل لأي طائرة مستقبلية من طراز "إف-35" (F-35)، ومنح الأولوية لتسليم المواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان والمناطق الأخرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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