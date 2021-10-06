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أخبار|العالم

منظمة الصحة: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا وهناك معلومات مضللة بشأن الوباء

A nurse prepares a syringe to give a third dose of the COVID-19 vaccine, in Jerusalem
المديرة الفنية لبرامج الطوارئ بمنظمة الصحة: الوفيات الأخيرة جراء فيروس كورونا غالبيتها من غير الملقحين (رويترز)
6/10/2021

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على الوباء بعد.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة، ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية عن مواجهة الجائحة، خلال مؤتمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت برصد 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل 54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأضافت فان كيركوف موضحة أن الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية "لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس، ولم نتخط مرحلة الخطر. لا نزال إلى حد بعيد وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديدا… نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية".

وزادت "ما يصعب علي فهمه أن وحدات العناية المركزة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك: الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما".

وبيّنت كيركوف أن الوفيات الأخيرة من جراء فيروس كورونا غالبيتها من غير الملقحين، منتقدة ما سمته "المعلومات المغلوطة والمضللة" حول الوباء، وقالت إنها "تؤدي إلى وفيات، ولا مجال لتنميق الأمر".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة تمتد من 3 إلى 18 شهرا المقبلة، وحذرت في هذا السياق من تجدد التفشي، مشددة على أن الفيروس لن يتم القضاء عليه بالكامل وسيبقى موجودا.

وقد أصيب نحو 236 مليون شخص بفيروس كورونا حول العالم، توفي منهم أكثر من 5 ملايين وفق آخر الإحصاءات المعتمدة، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

المصدر : وكالات

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