Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|قطر

استعرضا علاقات التعاون الثنائي.. وزير خارجية قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي في العاصمة الإماراتية

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يسار) مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (الصحافة القطرية)
6/10/2021

التقى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية، واستعرض معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وكان بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كشف الشهر الماضي عن لقاء "ودي أخوي" جمع ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب العساكر في حسابه الموثق بتويتر: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر (لم يحدد المكان بالضبط) يجمع الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

وأرفق العساكر -مع التغريدة- صورة تبرز الأمير محمد بن سلمان وهو يتوسط أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وتعلو وجوههم الابتسامة.

وفي 26 أغسطس/آب، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية وقتها أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

لقاء ودي بالبحر الأحمر بين أمير قطر وولي العهد السعودي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي

كشف بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -مساء الجمعة- عن لقاء “ودي أخوي” جمع ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

17/9/2021

تركيا والإمارات.. أسرار التقارب

بشكل مفاجئ، اجتمع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أعوام من القطيعة في العلاقات التركية الإماراتية

1/9/2021

وزير الخارجية الأميركي يجدد الإشادة بدور قطر في عمليات الإجلاء الآمن من أفغانستان

أشاد وزير الخارجية الأميركي بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدور قطر الريادي في جهود الإجلاء الآمن من أفغانستان لمواطنين أميركيين ومقيمين وأفغان معرضين للخطر.

5/10/2021
المزيد من أخبار

دول كبرى تحث على ضمان نزاهة الانتخابات في العراق والاقتراع الخاص ينطلق غدا

واشنطن وموسكو تدعوان للامتثال الفوري المتبادل للاتفاق النووي والسعودية قلقة لعدم تنفيذ إيران التزاماتها

أميركا تدرس معلومات بشأن سحب الرئيس الأفغاني المنصرف أشرف غني ملايين الدولارات

رابط خارجي

أعراس الأناضول.. مهرجانات ثقافية وتراثية تشع بهجة وفرحا

أعراس الأناضول.. مهرجانات ثقافية وتراثية تشع بهجة وفرحا
الأكثر قراءة

تشكيليات موريتانيات يبدعن ويتحدين التهميش ومحدودية الوسائل

لوفيغارو: هكذا تغير الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت اللعبة الإستراتيجية

epa07248962 (FILE) - A handout still image from a video footage made available 19 July 2018 by the Russian Defense Ministry on its official Youtube page shows Russian Avangard hypersonic strategic missile system equipped with a gliding hypersonic maneuvering warhead preparing for blasting off in Russian territory (reissued 26 December 2018). Reports 26 December 2018 state Russian President Vladimir Putin has overseen from a remote location the succesful test of the hype

جسمك يحذرك.. علام يدل المخاط الأخضر والبول الأحمر؟

الردع النووي.. ما “خيار شمشون”؟ ولماذا لم تلجأ إسرائيل إليه في حرب أكتوبر 1973؟

الرئيس المصريمحمد السادات يتوسط قادة الجيش خلال حرب أكتوبر 1973 الصحافة المصرية