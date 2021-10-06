استعرضا علاقات التعاون الثنائي.. وزير خارجية قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي في العاصمة الإماراتية

التقى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية، واستعرض معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وكان بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كشف الشهر الماضي عن لقاء "ودي أخوي" جمع ولي العهد السعودي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب العساكر في حسابه الموثق بتويتر: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر (لم يحدد المكان بالضبط) يجمع الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

وأرفق العساكر -مع التغريدة- صورة تبرز الأمير محمد بن سلمان وهو يتوسط أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وتعلو وجوههم الابتسامة.

وفي 26 أغسطس/آب، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية وقتها أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.