وزير الخارجية الأميركي يجدد الإشادة بدور قطر في عمليات الإجلاء الآمن من أفغانستان

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدور قطر الريادي في جهود الإجلاء الآمن من أفغانستان للرعايا الأميركيين، وللمقيمين في الولايات المتحدة والأفغان المعرضين للخطر.

وأوضح بيان للخارجية الأميركية أن الوزيرين بحثا مسائل أخرى تتعلق بأفغانستان، بما فيها جهود تنسيق إيصال الدعم الإنساني الحيوي.

وأشادت دول عديدة بدور قطر في عملية إجلاء رعاياها من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب الماضي.

وسبق أن أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 14 سبتمبر/أيلول، أنه لا يمكن عزل أفغانستان، قائلا إن مقاطعتها ليست حلا.

وقال وزير الخارجية القطري وقتها "موقفنا أنه لا يمكننا أن نعزل أفغانستان أو نقاطعها لأن طالبان تسلمت مقاليد الأمور".

وأضاف الوزير القطري أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعا الجميع إلى التحاور مع الأفغان.