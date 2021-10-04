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أخبار|ليبيا

خبراء أمميون يؤكدون وجود أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ 2016

Members of the Government of National Accord's (GNA's) missing persons bureau search for human remains in what Libya's internationally recognized government officials say is a mass grave, in Tarhouna city
عشرات الجثث اكتشفت في مناطق مختلفة بمناطق بترهونة (رويترز-أرشيف)
4/10/2021

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن "ثمة أسبابا تدفع إلى الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا وأن أعمال عنف ارتكبت في السجون وبحق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.

وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".

وأضاف الخبراء "ستبقى هذه القائمة سرّية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

انتشال رفات

تزامن ذلك مع خبر الإعلان اليوم الاثنين عن انتشال رفات 10 جثث من مقبرتين جديدتين في مكب للقمامة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (رسمية)، عبر صفحتها بفيسبوك.

وقال البيان إن السلطات استخرجت 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، و6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني في مكب للقمامة بترهونة.

وهذه هي المرة الأولى التي تُكتشف فيها مقابر جماعية في مكب القمامة العام في ترهونة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الهيئة ذاتها انتشال رفات 5 جثث من مقبرتين جديدتين بمنطقة "المشروع الزراعي الكيلو 5" في ترهونة.

ومن حين إلى آخر، يعثر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت على مدى سنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأعلنت الهيئة الليبية في مارس/آذار الماضي أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

وفي 16 مارس/آذار الماضي شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولكن أخيرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بخاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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