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عقب سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ.. الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما

الكوريتان أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات لكنه لم يدم طويلا (رويترز)
الكوريتان أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات لكنه لم يدم طويلا (رويترز)
4/10/2021

أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت به سول، وتبادل مسؤولون من الجانبين أول اتصال بينهما منذ أغسطس/آب.

وأكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية صباح الاثنين الاتصال الهاتفي بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين، حيث كانت بيونغ يانغ قد قطعت التواصل مع سول الشهر قبل الماضي.

وقالت في بيان "مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين" مضيفة أن "الحكومة تأمل استئناف الحوار بسرعة".

ويأتي تفعيل الخط الساخن أو "الهاتف الأحمر" بعد أيام فقط من إثارة بيونغ يانغ مخاوف دولية بإجرائها سلسلة تجارب صاروخية في غضون أسابيع، مما دفع مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ.

من جانبها، ذكرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء، في وقت مبكر اليوم، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون "أعرب عن نيته إعادة تشغيل خطوط الاتصالات المقطوعة بين الشمال والجنوب" مشيرة إلى أن هذه الخطوة محاولة لإرساء "سلام دائم" في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الكوريتان قد أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات أواخر يوليو/تموز، بإعلانهما استعادة الاتصالات عبر الحدود بعد قطعها قبل أكثر من عام.

لكن الانفراج لم يدم طويلا، إذ توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات بعد أسبوعين فقط.

المصدر : الجزيرة

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