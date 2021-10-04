Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|فلسطين

طلب لقاء وزيرة الداخلية فردت عليه بالرفض.. عباس يستقبل وفدا إسرائيليا يضم وزيرين ونائبا في الكنيست

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (center) meets with Meretz ministers Nitzan Horowitz (center-left) and Isawi Frej (center-right) on Sunday, October 3, 2021 (Meretz)
الجانبان أكدا على بناء الثقة بينهما (مواقع التواصل/موقع حزب ميرتس على تويتر)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202111:10 AM (مكة المكرمة)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله أمس الأحد وفدا من حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي برئاسة رئيس الحزب وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، وبمشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد عباس على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أكد على وجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

من جانبه أكد وفد حزب ميرتس على دعم حل الدولتين من أجل إنهاء النزاع وضرورة بناء الثقة بين الجانبين، وشدد على أهمية التعاون في المجال الصحي.

وكتب هوروفيتش على تويتر "لدينا مهمة مشتركة"، مضيفا "الحفاظ على الأمل في سلام يستند إلى حل الدولتين"، مرفقا تغريدته بصورة تجمعه مع عباس خلال اللقاء.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي أن الرئيس عباس وجّه خلال الزيارة دعوة لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد للقائه في مقر المقاطعة في رام الله، لكنها رفضت.

وجاء رد شاكيد على دعوة عباس عبر تغريدة على حسابها على "تويتر" (Twitter) كتبت فيها "لن يحدث، لن ألتقي أحد منكري المحرقة -في الإشارة إلى محمود عباس- الذي يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويدفع لقتلة اليهود. ليلة سعيدة"

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات مع عباس في رام الله في لقاء هو الأول على هذا المستوى يُعلن عنه رسميا منذ سنوات.

لكن بعد اللقاء، قال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إنه "لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن يحصل ذلك".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد لقاء عباس وغانتس.. بينيت ينفي وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين وحماس والجهاد تستنكران

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت التأكيد أنه “ليست هناك عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين، ولن تكون هناك مثل هذه العملية”، وذلك غداة لقاء جمع بين عباس وغانتس.

30/8/2021
المزيد من أخبار

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف المستور بصفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

كاتب هندي: هل تتجه الهند نحو إبادة جماعية للمسلمين؟

محكمة إسرائيلية تعرض على سكان الشيخ جراح البقاء في منازلهم كمستأجرين

النواب الليبي يقرّ قانون الانتخابات التشريعية وترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة

Protest in Tripoli
الأكثر قراءة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

حرسته الشرطة 14 عاما ومات محروقا.. قصة لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.