طلب لقاء وزيرة الداخلية فردت عليه بالرفض.. عباس يستقبل وفدا إسرائيليا يضم وزيرين ونائبا في الكنيست

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله أمس الأحد وفدا من حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي برئاسة رئيس الحزب وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، وبمشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد عباس على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أكد على وجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

من جانبه أكد وفد حزب ميرتس على دعم حل الدولتين من أجل إنهاء النزاع وضرورة بناء الثقة بين الجانبين، وشدد على أهمية التعاون في المجال الصحي.

وكتب هوروفيتش على تويتر "لدينا مهمة مشتركة"، مضيفا "الحفاظ على الأمل في سلام يستند إلى حل الدولتين"، مرفقا تغريدته بصورة تجمعه مع عباس خلال اللقاء.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي أن الرئيس عباس وجّه خلال الزيارة دعوة لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد للقائه في مقر المقاطعة في رام الله، لكنها رفضت.

وجاء رد شاكيد على دعوة عباس عبر تغريدة على حسابها على "تويتر" (Twitter) كتبت فيها "لن يحدث، لن ألتقي أحد منكري المحرقة -في الإشارة إلى محمود عباس- الذي يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويدفع لقتلة اليهود. ليلة سعيدة"

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات مع عباس في رام الله في لقاء هو الأول على هذا المستوى يُعلن عنه رسميا منذ سنوات.

لكن بعد اللقاء، قال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إنه "لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن يحصل ذلك".