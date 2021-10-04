توقف ثم عودة خدمات مواقع تواصل اجتماعي.. تابع آخر التطورات

عادت للعمل مجموعة تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، بعد أن فوجئ ملايين المستخدمين للإنترنت مساء الاثنين بتعطل التطبيقات.

وهذه آخر تطورات هذا الخبر:

– 4 hours ago

فيسبوك: لا دليل لدينا على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة لهذا العطل في خدمات الاتصال.

– 4 hours ago

فيسبوك: نأسف لانقطاع الخدمة في منصاتنا وعملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الخدمة وأنظمتنا الآن عادت للعمل.

– 4 hours ago

فسيبوك: نعتقد بأن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تعديل خاطئ في الإعدادات.

– 4 hours ago

فسيبوك: تغييرات في إعدادت أجهزة الراوتر الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.

– 8 hours ago

تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود للعمل بعد تعطلها لساعات.

– 9 hours ago

الموظفة المستقيلة من فيسبوك فرانسيس هاوغن لشبكة CBS: منصة فيسبوك تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

9 hours ago

وول ستريت جورنال: فرانسيس هاوغن تقول إن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا.

– 9 hours ago

وول ستريت جورنال: هاوغن كشفت أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة

– 9 hours ago

هاوغن لشبكة "سي بي إس" (CBS): المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية

– 9 hours ago

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بفيسبوك: عودة خدماتنا عبر الإنترنت بنسبة 100% قد تستغرق بعض الوقت

– 9 hours ago

بيان لفيسبوك: يسعدنا الإعلان عن عودة خدماتنا وتطبيقاتنا عبر الإنترنت

– 9 hours ago

نيويورك تايمز: متحدث باسم فيسبوك يقول إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت.

– 9 hours ago

مراسلة الجزيرة: فيسبوك يعود للعمل في أميركا وإنستغرام يعمل بشكل متقطع بينما واتساب يتوقف عن العمل مجددا.

– 10 hours ago

عودة تطبيق إنستغرام وفيسبوك وواتساب إلى الخدمة تدريجيا في بعض المناطق حول العالم.

– 10 hours ago

فيسبوك وواتساب يعودان للعمل بشكل تدريجي بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتين.

– 10 hours ago

موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا.

– 10 hours ago

أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تسجل تراجعا حادا في بورصة وول ستريت.

– 10 hours ago

بلومبيرغ: خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك.

– 10 hours ago

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): ندرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.

– 10 hours ago

وول ستريت جورنال عن مصادر: انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين.

– 10 hours ago

نيويورك تايمز: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.

– 10 hours ago

مصادر للجزيرة: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن فريقا تقنيا يحاول إصلاح الخلل يدويا.

– 11 hours ago

مصادر للجزيرة: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن أسباب انقطاع خدمات الشركة غير معروفة حتى الآن.

– 11 hours ago

نيويورك تايمز: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.

– 11 hours ago

نيويورك تايمز (New York Times): طاقم مصغر من فيسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا.

– 11 hours ago

وول ستريت جورنال (WSJ) عن مصادر: انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين.

– 11 hours ago

مسؤول في واتساب لشبكة "إن بي سي" NBC: لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني.

– 11 hours ago

موقع داون ديتكتور المختص برصد أداء المواقع: بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.

– 11 hours ago

شركة غوغل تقول إنه ما من أعطال في خدمة "جي ميل" في الوقت الحالي.

– 11 hours ago

مراسلة نيويورك تايمز: تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك منع دخولهم مقار الشركة لتقييم أسباب العطل.

– 11 hours ago

البنتاغون: ندرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.

– 12 hours ago

بلومبيرغ: خسائر مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك.

– 12 hours ago

أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تسجل تراجعا حادا في بورصة وول ستريت.

– 12 hours ago

موقع متخصص في رصد أداء المواقع: بلاغات عن أعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لغوغل.

– 12 hours ago

موقع متخصص في رصد أداء المواقع: بلاغات عن أعطال تقنية في موقع "لينكد إن".

– 12 hours ago

مواقع مختصة بالأمن الإلكتروني: بلاغات عن عطل في تطبيق شركة كوين بيز للعملات المشفرة بالولايات المتحدة.

– 12 hours ago

رويترز: مستخدمون يبلغون عن مشكلات في خدمات تطبيق "تيك توك".

– 12 hours ago

وول ستريت جورنال (WSJ): التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت.

– 12 hours ago

وول ستريت جورنال (WSJ): التغييرات التي أجرتها فيسبوك أثرت على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة.

– 13 hours ago

وول ستريت جورنال (WSJ) عن مسؤول في شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت تغييرا الاثنين في معلومات توجيه الشبكة.

– 12 hours ago

منظمة نت بلوكس المختصة بأمن الإنترنت: تعطل تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام مستمر لأكثر من 3 ساعات.

– 12 hours ago

منظمة نت بلوكس: تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة.

– 12 hours ago

البيت الأبيض: معلومات أظهرت أخيرا أن التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي بما راكمته من قوة غير فاعل.

– 13 hours ago

البيت الأبيض يعلن أن منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

– 13 hours ago

أسهم شركة فيسبوك تسجل تراجعا بنسبة 5.63%.

– 13 hours ago

المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

– 19 hours ago

مستخدمو فيسبوك جوبهوا -في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته- برسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.

– 19 hours ago

سُجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل، وفق ما أظهره موقع متخصص. وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث نحو الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش.