المقالات التي أطلقتها صحيفة وول ستريت جورنال واستهدفت فيسبوك -خاصة ما تعلق منها بتأثير إنستغرام على المراهقين- لم تخمد نيرانها بعد، وأثارت ضجة داخلية كبيرة في الشركة تكافح لإخمادها.
توقف ثم عودة خدمات مواقع تواصل اجتماعي.. تابع آخر التطورات
عادت للعمل مجموعة تطبيقات تابعة لشركة فيسبوك، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، بعد أن فوجئ ملايين المستخدمين للإنترنت مساء الاثنين بتعطل التطبيقات.
وهذه آخر تطورات هذا الخبر:
–
فيسبوك: لا دليل لدينا على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة لهذا العطل في خدمات الاتصال.
–
فيسبوك: نأسف لانقطاع الخدمة في منصاتنا وعملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الخدمة وأنظمتنا الآن عادت للعمل.
–
فسيبوك: نعتقد بأن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تعديل خاطئ في الإعدادات.
–
فسيبوك: تغييرات في إعدادت أجهزة الراوتر الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.
–
تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود للعمل بعد تعطلها لساعات.
–
الموظفة المستقيلة من فيسبوك فرانسيس هاوغن لشبكة CBS: منصة فيسبوك تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.
وول ستريت جورنال: فرانسيس هاوغن تقول إن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا.
–
وول ستريت جورنال: هاوغن كشفت أن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة
–
هاوغن لشبكة "سي بي إس" (CBS): المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية
–
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بفيسبوك: عودة خدماتنا عبر الإنترنت بنسبة 100% قد تستغرق بعض الوقت
–
بيان لفيسبوك: يسعدنا الإعلان عن عودة خدماتنا وتطبيقاتنا عبر الإنترنت
–
نيويورك تايمز: متحدث باسم فيسبوك يقول إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت.
–
مراسلة الجزيرة: فيسبوك يعود للعمل في أميركا وإنستغرام يعمل بشكل متقطع بينما واتساب يتوقف عن العمل مجددا.
–
عودة تطبيق إنستغرام وفيسبوك وواتساب إلى الخدمة تدريجيا في بعض المناطق حول العالم.
–
فيسبوك وواتساب يعودان للعمل بشكل تدريجي بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتين.
–
موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا.
–
أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تسجل تراجعا حادا في بورصة وول ستريت.
–
بلومبيرغ: خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك.
–
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): ندرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.
–
وول ستريت جورنال عن مصادر: انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين.
–
نيويورك تايمز: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.
–
مصادر للجزيرة: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن فريقا تقنيا يحاول إصلاح الخلل يدويا.
–
مصادر للجزيرة: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن أسباب انقطاع خدمات الشركة غير معروفة حتى الآن.
–
نيويورك تايمز: مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس.
–
نيويورك تايمز (New York Times): طاقم مصغر من فيسبوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا.
–
وول ستريت جورنال (WSJ) عن مصادر: انقطاع خدمات فيسبوك أدى لأعطال في وسائل الاتصال الداخلي للشركة وتطبيقات عمل الموظفين.
–
مسؤول في واتساب لشبكة "إن بي سي" NBC: لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني.
–
موقع داون ديتكتور المختص برصد أداء المواقع: بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.
–
شركة غوغل تقول إنه ما من أعطال في خدمة "جي ميل" في الوقت الحالي.
–
مراسلة نيويورك تايمز: تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك منع دخولهم مقار الشركة لتقييم أسباب العطل.
–
البنتاغون: ندرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.
–
بلومبيرغ: خسائر مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك.
–
أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تسجل تراجعا حادا في بورصة وول ستريت.
–
موقع متخصص في رصد أداء المواقع: بلاغات عن أعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لغوغل.
–
موقع متخصص في رصد أداء المواقع: بلاغات عن أعطال تقنية في موقع "لينكد إن".
–
مواقع مختصة بالأمن الإلكتروني: بلاغات عن عطل في تطبيق شركة كوين بيز للعملات المشفرة بالولايات المتحدة.
–
رويترز: مستخدمون يبلغون عن مشكلات في خدمات تطبيق "تيك توك".
–
وول ستريت جورنال (WSJ): التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت.
–
وول ستريت جورنال (WSJ): التغييرات التي أجرتها فيسبوك أثرت على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة.
–
وول ستريت جورنال (WSJ) عن مسؤول في شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت تغييرا الاثنين في معلومات توجيه الشبكة.
–
منظمة نت بلوكس المختصة بأمن الإنترنت: تعطل تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام مستمر لأكثر من 3 ساعات.
–
منظمة نت بلوكس: تعطل تطبيقات فيسبوك هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة.
–
البيت الأبيض: معلومات أظهرت أخيرا أن التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي بما راكمته من قوة غير فاعل.
–
البيت الأبيض يعلن أن منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.
–
أسهم شركة فيسبوك تسجل تراجعا بنسبة 5.63%.
–
المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
–
مستخدمو فيسبوك جوبهوا -في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته- برسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.
–
سُجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل، وفق ما أظهره موقع متخصص. وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث نحو الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش.