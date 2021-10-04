إيران نفت تدبيرها.. تل أبيب تتهم طهران وتعلن إحباط عملية تستهدف إسرائيليين في قبرص

نفت طهران، اليوم الاثنين، اتهامات إسرائيلية ضدها بتدبير محاولة للاعتداء على إسرائيليين في قبرص بعدما قالت سلطات نيقوسيا إنها ألقت القبض على مسلح يشتبه بتورطه في العملية.

وقالت السفارة الإيرانية في قبرص إن مزاعم إسرائيل عن تدبير طهران محاولة لمهاجمة إسرائيليين في قبرص لا أساس لها.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران بالوقوف خلف ما وصفتها بـ"عملية إرهابية" تم إحباطها، كانت تستهدف شخصيات ورجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن محاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي تدي ساغي بقبرص لم تكن حدثا جنائيا، وإن ساغي لم يكن الهدف للهجوم الذي أحبط.

وأوضح ماتان سيدي المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بما سماه "عملا إرهابيا تقف خلفه إيران"، وكان يستهدف رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص.

قضية حساسة

وكان رئيس شرطة قبرص ستيليوس باباثيودورو قال في وقت سابق اليوم للصحفيين "اعتُقل شخص عُثر بحوزته على مسدس وطلقات"، مضيفا أنها "قضية حساسة، لذلك قُدم طلب لحبسه احتياطيا خلف الأبواب المغلقة".

وذكرت وسائل إعلام قبرصية نقلا عن مصدر في الشرطة أن المشتبه به، الذي لم توجه له اتهامات بعد، اعتقل في 27 سبتمبر/أيلول في العاصمة نيقوسيا بعد عبوره مباشرة بسيارة من نقطة تفتيش تربط بين شمال الجزيرة الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك والشطر الجنوبي في الجزيرة المقسمة.

وأضافت التقارير أنه تم العثور على كاتم للصوت في السيارة. كما روى أشخاص كانوا يعبرون من نقطة التفتيش وقتذاك، أن السيارات العابرة تعرضت لعمليات تفتيش مكثفة.