Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إثيوبيا

إثيوبيا.. تنصيب رئيس الوزراء آبي أحمد لولاية جديدة مدتها 5 سنوات

يتوقع أن يقام حفل تنصيب لآبي أحمد خارج مقر البرلمان بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات.

Ethiopian PM Abiy Ahmed votes during parliamentary and regional elections, in Beshasha
آبي أحمد أثناء مشاركته في انتخابات يونيو/حزيران الماضي (رويترز- أرشيف)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202112:43 PM (مكة المكرمة)

أقيمت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدّتها 5 سنوات، وذلك أمام البرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته اليوم.

وأدى آبي أحمد -الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات يونيو/حزيران الماضي- اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وكان حزب ازدهار بزعامة آبي أحمد حصل على أغلبية برلمانية بالانتخابات الأخيرة، مما مكنه من الاحتفاظ بمنصبه وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية، بدءا من الصراع في إقليم تيغراي وليس انتهاء بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

ويتوقع أن يقام حفل تنصيب آبي أحمد خارج مقر البرلمان بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات.

وولد آبي أحمد علي يوم 15 أغسطس/آب 1976 في أغارو بولاية أوروميا جنوبي غربي البلاد.

وهو يحمل العديد من الشهادات العلمية، واحدة في هندسة الحاسوب حصل عليها عام 2001 من العاصمة أديس أبابا، وشهادة ماجستير عام 2005، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2013، بالإضافة إلى دكتوراه عام 2017 من معهد دراسات السلام والأمن التابع لجامعة أديس أبابا، وكان موضوعها النزاعات المحلية في البلاد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف المستور بصفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

كاتب هندي: هل تتجه الهند نحو إبادة جماعية للمسلمين؟

محكمة إسرائيلية تعرض على سكان الشيخ جراح البقاء في منازلهم كمستأجرين

النواب الليبي يقرّ قانون الانتخابات التشريعية وترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة

Protest in Tripoli
الأكثر قراءة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

حرسته الشرطة 14 عاما ومات محروقا.. قصة لارش فيلكس صاحب الرسوم المسيئة للرسول

بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

عودة فيسبوك وواتساب للعمل بعد تعطل مفاجئ على مستوى العالم والبنتاغون يدرس وجود تهديد أمني

Social Media Applications- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 04: Icons of WhatsApp Messenger messaging and Voice over IP service, Instagram social networking service, Social network company Facebook, YouTube video sharing company, Snapchat multimedia messaging app, Twitter news and social networking service, Swarm mobile app, Facebook Messenger messaging platform and Gmail email service applications are seen on a screen of smart phone in Ankara, Turkey on September 04, 2018.