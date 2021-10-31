ناشطون تناقلوا مقطع فيديو يظهر السيول التي أغرقت منازل في مناطق شمالي محافظة أربيل، وتسببت بتوقف تام لحركة سير المركبات

اجتاحت سيول جارفة – أمس السبت- مناطق سكنية شمالي محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق جراء هطول أمطار غزيرة منذ صباح أمس السبت، ما تسبب بفقدان طفل وغرق عدد من المنازل وتعطيل حركة السير، في حين قررت السلطات المحلية تعطيل الدوام اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن السيول القادمة من طريق مصيف صلاح الدين شمالي محافظة أربيل إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق المنازل الواقعة على امتداد سيرها وصولا إلى مجمع كوري السكني في أربيل.

وتداول عراقيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر غرق شوارع وبيوت عدة مناطق في أربيل، فيما أظهرت مشاهد مروعة لكميات كبيرة من المياه وهي تجتاح شوارع المحافظة وتبتلع سيارات في طريقها.

وأضاف الشهود أن حركة السير توقفت في مناطق شمالي محافظة أربيل، مشيرين إلى أن طفلا على الأقل أصبح في عداد المفقودين بعد أن جرفته السيول بقوة على طريق مصيف صلاح الدين، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

من جهتها، أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالإقليم -في بيان- أن مدن وبلدات الإقليم شهدت هطول أمطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن محافظة السليمانية سجلت أعلى نسبة بلغت 11.5مليمترا. فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة بمعدل قطرات.