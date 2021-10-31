بعد أشهر من موجة الجفاف القاسية التي ضربت العراق وأنهاره الصيف الماضي تسببت الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا بسيول جارفة وفيضانات شملت العديد من المناطق بما فيها العاصمة بغداد.
لقطات مثيرة تظهر سيولا جارفة تجتاح كردستان العراق.. وهذه حصيلة الضحايا والأضرار
ناشطون تناقلوا مقطع فيديو يظهر السيول التي أغرقت منازل في مناطق شمالي محافظة أربيل، وتسببت بتوقف تام لحركة سير المركبات
اجتاحت سيول جارفة – أمس السبت- مناطق سكنية شمالي محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق جراء هطول أمطار غزيرة منذ صباح أمس السبت، ما تسبب بفقدان طفل وغرق عدد من المنازل وتعطيل حركة السير، في حين قررت السلطات المحلية تعطيل الدوام اليوم الأحد.
وقال شهود عيان إن السيول القادمة من طريق مصيف صلاح الدين شمالي محافظة أربيل إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق المنازل الواقعة على امتداد سيرها وصولا إلى مجمع كوري السكني في أربيل.
وتداول عراقيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر غرق شوارع وبيوت عدة مناطق في أربيل، فيما أظهرت مشاهد مروعة لكميات كبيرة من المياه وهي تجتاح شوارع المحافظة وتبتلع سيارات في طريقها.
أسطح المنازل الوجهة الوحيدة لهروب المواطنين بسبب سيول #أربيل #Erbil pic.twitter.com/M2cpb2yFl8
— Green Iraq (@yalla_nezr3) October 30, 2021
وأضاف الشهود أن حركة السير توقفت في مناطق شمالي محافظة أربيل، مشيرين إلى أن طفلا على الأقل أصبح في عداد المفقودين بعد أن جرفته السيول بقوة على طريق مصيف صلاح الدين، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.
Another video
Heavy rains cause flash flood in the Erbil Kurdistan region of Iraq.#heavyrain #Iraq #Erbil #Floods #baran #pêlavêtinî#Hewlêr #Kurdistan #الحبوب#فيضان#اربيل#كوردستان#العراق pic.twitter.com/08fpp3m2bM
— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 31, 2021
من جهتها، أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالإقليم -في بيان- أن مدن وبلدات الإقليم شهدت هطول أمطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن محافظة السليمانية سجلت أعلى نسبة بلغت 11.5مليمترا. فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة بمعدل قطرات.
سيول البرد( الحالوب) في #اربيل
شمال العراق اليوم السبت . pic.twitter.com/rHn0ymi3lf
— صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) October 30, 2021