أوقع قتلى وجرحى.. رئيس الحكومة اليمنية يوجّه بفتح تحقيق في ملابسات تفجير مطار عدن

وجّه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك -مساء السبت- بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التفجير الذي وقع قبالة البوابة الرئيسية لمطار عدن الدولي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن عبد الملك تابع مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن ملابسات التفجير الذي حدث مساء السبت بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال.

ووجّه رئيس الحكومة اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذا التفجير، وتعزيز اليقظة الأمنية؛ لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، بحسب المصدر ذاته.

كما وجّه الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحى الذين سقطوا جراء التفجير.

وفي وقت سابق السبت، انفجرت سيارة مفخخة قرب بوابة مطار عدن الخارجية.

وتضاربت حصيلة ضحايا الانفجار، إذ قال المسؤول الإعلامي لمطار عدن عادل حمران -في تصريح للأناضول- إنها بلغت أكثر من 10 قتلى و20 مصابا، بينما قال مدير أمن المطار أبو بكر جبر -عبر حسابه في فيسبوك- إن الحصيلة 5 قتلى وأكثر من 30 جريحا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتشهد عدن -التي يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي عليها أمنيًا، منذ أغسطس/آب 2019- حوادث انفجارات واغتيالات متكررة، دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لها.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة. ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.