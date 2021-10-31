Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|روسيا

خلال لقائه ميركل.. بايدن يحذر من "التلاعب السياسي" الروسي بتدفق الغاز

U.S. President Joe Biden holds a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel in the Oval Office at the White House
بايدن خلال لقائه ميركل في واشنطن (رويترز- أرشيف)
31/10/2021

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جهود منع روسيا من التلاعب بتدفق الغاز الطبيعي لأغراض سياسية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن -الموجود في روما لحضور اجتماع زعماء مجموعة العشرين- أكد أهمية "ضمان عدم قدرة روسيا على التلاعب بتدفقات الغاز الطبيعي لأغراض سياسية ضارة".

وأظهرت بيانات شركة ألمانية لتشغيل خطوط الأنابيب -أمس السبت- أن تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا توقفت في جزء من خط أنابيب "يامال-أوروبا"، الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا عبر بولندا.

وترسل روسيا الغاز إلى أوروبا الغربية عبر وسائل مختلفة، من بينها خط أنابيب "يامال-أوروبا" الذي تبلغ طاقته السنوية 33 مليار متر مكعب.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية إن طلبات الزبائن الأوروبيين من الغاز الطبيعي تمت تلبيتها أمس السبت.

وتتم مراقبة تدفقات تصدير الغاز الروسي عن كثب، في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز في أوروبا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، في حين ما زالت المخزونات منخفضة.

واتهمت وكالة الطاقة الدولية وبعض النواب الأوروبيين شركة "غازبروم" بعدم القيام بما يكفي لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في الوقت الذي تقول فيه الشركة الروسية إنها تفي بالتزاماتها التعاقدية.

جانب من أشغال مد أنابيب خط "نورد ستريم" في ألمانيا (غيتي)

خط "نورد ستريم"

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبّر في يونيو/حزيران الماضي عن قلق بلاده من مشروع خط الغاز الروسي "نورد ستريم" (Nord Stream)، معتبرا أنه من أهم نقاط الخلاف بين واشنطن وبرلين.

ويبلغ إجمالي تكلفة مشروع "نورد ستريم 2″ نحو 10 مليارات يورو، ومن المقرر أن يتم نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ويعارض المشروع كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، ويشارك فيه كل من شركة غازبروم الروسية و"شل" (Shell) متعددة الجنسيات و"أو إم في" (OMV) النمساوية و"إنجي" (Engie) الفرنسية و"يونيبير" (Uniper) و"وينترشال" (Wintershall) الألمانيتين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بعد الاتفاق الأميركي الألماني.. روسيا تعلن العمل قريبا بخط نورد ستريم 2

قالت وزارة الخارجية الروسية إن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” سيبدأ العمل قريبا رغم ما وصفته بالمحاولات الأميركية لتسييسه، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا توصلهما لاتفاق بشأن هذا الخط.

Published On 22/7/2021
U.S. President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel attend a joint news conference in the East Room at the White House

روسيا محور الخلاف.. بايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بعد توترها في عهد ترامب

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل لبحث خلافات بين البلدين وذلك في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز العلاقات التي تضررت بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

Published On 16/7/2021

الأمن والنفوذ والأطماع.. توتر متصاعد عنوانه البحر الأسود بين روسيا والغرب

تواجه روسيا اتهامات، كل من أوكرانيا وتركيا وأميركا والأوروبيين والناتو، بالسعي لتحويل البحر الأسود لبِركة خاصة، لاسيما بعد قرار موسكو إغلاق أجزاء من مياهه وأجوائه أمام حركة السفن والطائرات الأجنبية.

Published On 23/10/2021
المزيد من أخبار

دعوات لتصعيد الاحتجاج في السودان.. المبعوث الأممي يزور حمدوك في مقر إقامته الجبرية ووفد من جوبا يسعى للوساطة

تحاكي حربا على عدة جبهات.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية وبينيت يصرّح: نحن في حرب باردة مع إيران

An Israeli armoured personnel carrier (APC) maneuvers on the Israeli side of the border fence between Israel and the Gaza Strip

لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

على هامش قمة العشرين.. بايدن يؤكد لأردوغان رغبته في علاقات بناءة مع تركيا

G20 summit in Rome
الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية

بريماتو.. طماطم وباذنجان في نبات واحد يمكنك زراعته في شرفتك