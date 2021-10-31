النووي الإيراني.. واشنطن تدرس الخيارات وطهران تنتقد الإرادة الأميركية لعدم "الجدية"

انسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها، وتخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متحدة في مسعاها لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، في حين قالت طهران إنها لا تلمس إرادة جدية من واشنطن للعودة للاتفاق.

وجدد الوزير الأميركي التأكيد على أن واشنطن لا تزال ترى في الدبلوماسية الوسيلة المثلى للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده تدرس خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

ولفت إلى أن إيران أشارت إلى أنها ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا "قرب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ما زال يحدوها الأمل في أن تقنع طهران باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بارك أوباما، الذي انسحبت إيران منه، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن بلاده ستعيد فرض عقوبات في انتهاك للاتفاق.

غير أن بلينكن قال إن واشنطن "تتطلع -في حال الضرورة- لخيارات أخرى، إذا لم تستعد إيران للانخراط بسرعة وبحسن نية".

بلينكن: واشنطن تتطلع -في حال الضرورة- لخيارات أخرى (الأناضول)

موقف طهران

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تسمع فقط بأن واشنطن جادة في العودة للاتفاق النووي، لكنها لا تلمس إرادة جدية من واشنطن للعودة إلى الاتفاق.

وأضاف -في لقاء مع صحفي- أن العودة للاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، بل إلى قرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بالعودة إلى نقطة ما قبل انسحاب الرئيس السابق ترامب، حسب تعبيره.

وأكد عبد اللهيان أن محادثات بروكسل كانت تمهيدية، وأن إيران مصممة على خوض المفاوضات في فيينا، بهدف رفع العقوبات.

وشدد عبد اللهيان على أن الملفات الإقليمية يجب مناقشتها بين دول المنطقة، وأن طهران لن تتفاوض بشأنها مع مجموعة "4+1".

وكشف عن أنه ينوي القيام بجولة إقليمية لبحث مجموعة قضايا، ومنها الملف النووي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت طهران إنها ستستأنف المحادثات مع القوى العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم لإحياء الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، بعد توقف استمر 5 أشهر.

عبد اللهيان كشف عن أنه ينوي القيام بجولة إقليمية لبحث مجموعة قضايا ومنها الملف النووي (الأوروبية)

مفاوضات وجولات

وأجرت إيران 6 جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق، لكن المحادثات توقفت في يونيو/حزيران الماضي مع وصول رئيس جديد إلى السلطة في طهران.

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عبّرت أمس السبت عن "قلقها الكبير والمتنامي" من الأنشطة النووية لإيران، ودعت طهران إلى "تغيير موقفها" إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وقالت الدول الأربع -في بيان مشترك- "نحن مقتنعون بأنه لا يزال من الممكن التوصل سريعا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت عام 2015 من جانب إيران و6 قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورا على المدى البعيد في أغراض مدنية، تمهيدا لرفع العقوبات"، مؤكدة أن "هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا إذا غيّرت إيران موقفها.

اتفاق وعقبات

وبعد اجتماعهما في روما، اتفق الرئيسان الأميركي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "على أن استمرار التقدم في الأنشطة النووية الإيرانية والعقبات التي تعترض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد إمكانية العودة إلى الاتفاق".

وأبرم عام 2015 اتفاق في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية.

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها، وفي المقابل تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعاود إيران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ذلك.