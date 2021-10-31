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أخبار|فرنسا

أزمة الصيد البحري.. توافق فرنسي بريطاني على خفض التصعيد

G20 summit in Rome
لقاء جونسون (يمين) وماكرون جاء على هامش قمة العشرين اليوم في روما (رويترز)
31/10/2021

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفقا على العمل على خفض التصعيد في الخلاف الذي تفاقم مؤخرا بشأن حقوق صيد الأسماك.

واستغل الزعيمان، اللذان صدر عنهما سابقا إشارات متضاربة حول رغبتهما في تخفيف حدة النزاع، اجتماعا خاصا على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمحاولة خفض التوتر.

وأفاد مكتب ماكرون بأن الطرفين عقدا لقاء استمر نحو 25 دقيقة، وتعهّدا بخطوات ملموسة "في أقرب وقت ممكن" والعمل على "إجراءات عملية وعملياتية".

وقال أحد مستشاري ماكرون إن الأخير طلب من جونسون أن تحترم لندن القواعد الدولية في الخلاف وإن "الهدف بالنسبة للاثنين كان العمل من أجل التهدئة".

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال التي تشمل جيرزي وغيرنزي رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وصعّدت بريطانيا حربها الكلامية مع فرنسا، أمس السبت، عندما قال جونسون إنه لا يمكنه استبعاد اتخاذ إجراء ضد فرنسا في هذا النزاع.

وقبل أيام، حذرت فرنسا من أنه في حال عدم الموافقة على التراخيص، فإنها ستنفذ حزمة عقوبات بينها منع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من بريطانيا.

المصدر : وكالات

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G20 summit in Rome
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