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أخبار|إسرائيل

نذر بتصاعد الهجمات الإلكترونية بين طهران وتل أبيب.. قراصنة يخترقون شركة استضافة مواقع إسرائيلية كبرى

A 3D printed model of men working on computers are seen in front of displayed binary code and words "Hacker
تصاعد حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل (رويترز)
30/10/2021

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية -اليوم السبت- عن اختراق مجموعة قراصنة لشركة إنترنت كبرى في إسرائيل، مما تسبب في حالة شلل تام.

وقالت الصحيفة إن مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، التي يعتقد أنها إيرانية، قامت باختراق حسابات شركة "سايبر سيرفيس" الإسرائيلية.

وسايبر سيرفيس هي شركة استضافة ويب تعمل منذ عام 1997، وتزود شركات إسرائيلية حيوية، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى المواقع الموجودة على خوادمها.

وبحسب الصحيفة ذاتها، نشرت بلاك شادو معلومات عن عملاء سايبر سيرفيس، بما في ذلك شركة النقل العام "دان"، وشركة تنظيم الرحلات "بيغاسوس"، ومدونة هيئة البث العام "كان" وغيرهم.

ومجموعة بلاك شادو مسؤولة أيضا عن الهجمات على شركات إسرائيلية العام الماضي، ومن أبرزها "شيربيت للتأمين" و"كي إل إس" (KLS) لتمويل السيارات.

والثلاثاء الماضي، كشفت يديعوت أحرونوت عن أن مجموعة قراصنة "عصا موسى"، التي يعتقد أنها إيرانية أيضا، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، مما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين، وهو ما ينذر بتصاعد حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ومؤخرا، أعلنت رابطة المصنعين -وهي مسؤولة عن أكثر من 95% من الإنتاج الصناعي في إسرائيل- أن مئات الشركات الإسرائيلية دفعت للقراصنة الإلكترونيين فدية تزيد على مليار دولار عام 2020.

المصدر : وكالة الأناضول

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