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أخبار|يمن

معارك كريتر في مدينة عدن.. مَن يقاتل مَن؟

3/10/2021

اندلعت الاشتباكات المسلحة في عدن على خلفية اقتحام قوات إمام النوبي مركز شرطة كريتر لتحرير سجين شارك في المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

تاليا تعريف بالقوات المتقاتلة في المدينة

قوات إمام النوبي:

  • أسسها إمام النوبي القيادي السابق في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
  • تضم عشرات المسلحين المجهزين بالعربات العسكرية والمدرعة، عام 2016 كانت ضمن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها الإمارات.
  • أسندت لها مهام عدة في كريتر من بينها حراسة قصر معاشيق الرئاسي.
  • عام 2019 اشتبكت مع المجلس الانتقالي بعد رفضها تسليم كريتر ومعسكر 20 لقوات العاصفة التابعة للانتقالي.
  • في نفس العام أسند لها تأمين مطار عدن، ولكن كتيبة الحماية التابعة للانتقالي رفضت ذلك.

قوات العاصفة:

  • تم إنشاؤها عام 2017، وألحقت بإدارة أمن عدن التابعة لوزارة الداخلية، ولكنها تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي.
  • أنشئت لتحل محل قوات الشرطة والأمن الرسمية، وتسند لها كثير من المهام الأمنية وتسيطر على معظم مناطق عدن.
  • شاركت بالقتال مع فصائل موالية للمجلس الانتقالي في المواجهات ضد القوات الحكومية عامي 2018 و2019.

يُذكر أن المجلس الانتقالي أسسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، في مايو/أيار 2017، ويدعو لإقامة دولة ذات سيادة بالجنوب، ويحظى بدعم إماراتي على شتى المستويات.

وتضم قيادة المجلس 26 شخصا، بينهم هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المقرب من السلطات الإماراتية.

المصدر : الجزيرة

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