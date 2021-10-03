تأجيل جميع الرحلات بمطار مسقط.. الإعصار شاهين يضرب عدة محافظات في عُمان

أصدر المركز الوطني العُماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التحذير الرابع بشأن الإعصار شاهين، أعلن فيه بدء تأثيراته المباشرة اليوم الأحد على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

وتصاحب هذه التأثيرات أمطار غزيرة ورياح شديدة، وتأثيرات قادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية، كما تعرضت محافظة مسقط عاصمة السلطنة لأمطار شديدة الغزارة.

وقالت هيئة الأرصاد العمانية إن مركز الإعصار يبعد 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من محافظة مسقط، أما سرعة رياحه فتقدر بـ64 كيلومترا في الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة تقدر بما بين 250 مليمترا.

هيئة الأرصاد العمانية قالت إن مركز الإعصار يبعد 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من محافظة مسقط (الجزيرة)

وأعلنت سلطة المطارات تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر.

ودعت الجهات المختصة السكان إلى البقاء في المناطق الآمنة، في وقت أفادت هيئة الدفاع المدني بأن فرقها تدخلت لإنقاذ 25 شخصا حاصرتهم المياه في مسقط، كما تمكنت من إسعاف 7 أفراد بولاية مطرح.

من جهته، طلب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إخلاء منطقة القرم التجارية في ‫مسقط، كما أعلن قطع التيار الكهربائي في المنطقة تفاديا للمخاطر، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الإعصار.

كما دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.

وكانت هيئة الطيران المدني أصدرت تحذيرا ثالثا من استمرار الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

وأوضحت أن تأثيراته ستصبح مؤثرة صباح اليوم بأمطار غزارتها 500 مليمتر ورياح سرعتها 116 كيلومترا في الساعة.

الجهات المختصة دعت السكان إلى البقاء في المناطق الآمنة (الجزيرة)

وكانت السلطات قد طلبت من السكان، قرب المناطق الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار، ضرورة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.

كما أعلنت إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص، باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، بسبب الأجواء المناخية التي تشهدها السلطنة.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد تحذيرها الأول بشأن الإعصار في وقت سابق أمس، لافتة إلى أن تأثيراته غير المباشرة بدأت بارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط، مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة.