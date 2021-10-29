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البث الحي
أخبار|تركيا

وزير الخارجية التركي: لم نشرع بعد مع مصر بالتعيين المتبادل للسفراء

Mevlut Cavusoglu-Peter Szijjarto press conference
أوغلو: الحوار مع السلطات المصرية مستمر (الأناضول)
29/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202104:03 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر، غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد، وكانت القاهرة وأنقرة قد اتخذتا في الأشهر القليلة الماضية عدة خطوات لتطبيع علاقات البلدين التي شابها التوتر منذ سنوات.

وجاء تصريح الوزير أوغلو في معرض رده على أسئلة حول التطورات الراهنة خلال مشاركته في بث حي على قناة "سي إن إن ترك" (CNN Turk) أمس الخميس.

وكانت الحكومتان المصرية والتركية أصدرتا في 8 سبتمبر/أيلول الماضي بيانا مشتركا في ختام مباحثات بشأن تطبيع العلاقات، إذ بحث الطرفان خلال اجتماع وفدي البلدين قضايا ثنائية فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

خطوات إضافية

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات من أجل تحقيق تقدم في الموضوعات محل النقاش، وشدد البيان المشترك على "الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وجاء البيان عقب الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، وذلك في أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر/أيلول 2021.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات المصرية التركية في القاهرة مطلع مايو/أيار الماضي، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات بالصريحة والمعمقة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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Published On 9/9/2021
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