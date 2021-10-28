كورونا.. منظمة الصحة تكشف عن خطة جديدة لمكافحة الفيروس وتطالب بأكثر من 23 مليار دولار لتمويلها

تشير آخر الأرقام إلى أن فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 4 ملايين و969 ألفا و926 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الوباء في نهاية ديسمبر/كانون الأول سنة 2019.

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في أفقر الدول، مطالبة بمبلغ 23.4 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.

وقالت المنظمة في بيان إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية "بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة أكثر الدول عرضة للوباء، للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن إلى سبتمبر/أيلول 2022".

وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الإنعاش.

الوباء تسبب بأكثر من 4 ملايين وفاة (رويترز)

أرقام ومعطيات

وتشير آخر الأرقام إلى أن فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 4 ملايين و969 ألفا و926 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الوباء في نهاية ديسمبر/كانون الأول سنة 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة العاشرة بالتوقيت العالمي.

وتأكدت إصابة أكثر من 245 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 3 مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة، رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.