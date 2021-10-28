بعد الانتقادات الأميركية.. دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

حثت 12 دولة أوروبية تل أبيب على العدول عن قرار المضي في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن -للمرة الأولى منذ سنوات- انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية بلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد إن هذه الدول تعارض التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف "نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها".

مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

دعوات وعقبات

ودعا البيان الأوروبي الطرفين إلى البناء على الخطوات التي اتخذت الشهور الماضية، لتحسين التعاون وخفض التوتر.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تغريدة، إن وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي دعا الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الصادرة بتاريخ 24 و27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقالت الوزارة البريطانية إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع مع أعضاء فريقه الحكومي (رويترز)

مناقشات وقرارات

أمس الأربعاء، وافقت إسرائيل على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بالإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة) اتخذ القرار بعد مناقشات استمرت عدة ساعات.

وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع العام الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت قد أعلنت الأسبوع الماضي نشر مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة، كانت قد صادقت الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو) على بنائها خلال السنوات الماضية.

انتقادات حادة

يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن أول أمس -للمرة الأولى منذ سنوات- انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة المحتلة.

أمس، دعت الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية، بما فيها البناء الاستيطاني.

وقال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي اليوم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية أمس مع وزير الدفاع بيني غانتس احتج خلالها على القرارات الاستيطانية.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن المكالمة كانت "متوترة".