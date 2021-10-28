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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بعد الانتقادات الأميركية.. دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

Ma'ale Adumim Jewish settlement near Jerusalem
مستوطنات بالقرب من القدس المحتلة (الأناضول)
28/10/2021

حثت 12 دولة أوروبية تل أبيب على العدول عن قرار المضي في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن -للمرة الأولى منذ سنوات- انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية بلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد إن هذه الدول تعارض التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف "نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها".

مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

دعوات وعقبات

ودعا البيان الأوروبي الطرفين إلى البناء على الخطوات التي اتخذت الشهور الماضية، لتحسين التعاون وخفض التوتر.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تغريدة، إن وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي دعا الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الصادرة بتاريخ 24 و27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقالت الوزارة البريطانية إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار.

Israeli cabinet meetingرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع مع أعضاء فريقه الحكومي (رويترز)

مناقشات وقرارات

أمس الأربعاء، وافقت إسرائيل على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بالإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة) اتخذ القرار بعد مناقشات استمرت عدة ساعات.

وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع العام الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت قد أعلنت الأسبوع الماضي نشر مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة، كانت قد صادقت الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو) على بنائها خلال السنوات الماضية.

انتقادات حادة

يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن أول أمس -للمرة الأولى منذ سنوات- انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة المحتلة.

أمس، دعت الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية، بما فيها البناء الاستيطاني.

وقال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي اليوم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية أمس مع وزير الدفاع بيني غانتس احتج خلالها على القرارات الاستيطانية.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن المكالمة كانت "متوترة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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MA'ALE ADUMIM, WEST BANK - JANUARY 16: : : Houses part of the largest Israeli settlement of Ma'ale Adumim are seen on a hillside on January 16, 2017 in Ma'ale Adumim, West Bank. 70 countries attended the recent Paris Peace Summit and called on Israel and Palestinians to resume negotiations that would lead to a two-state solution, however the recent proposal by U.S President-elect Donald Trump to move the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem and last month's U.N. Security Council resolution condemning Jewish settlement activity in the West Bank have contributed to continued uncertainty across the region. The ancient city of Jerusalem where Jews, Christians and Muslims have lived side by side for thousands of years and is home to the Al Aqsa Mosque compound or for Jews The Temple Mount, continues to be a focus as both Israelis and Palestinians claim the city as their capital. The Israeli-Palestinian conflict has continued since 1947 when Resolution 181 was passed by the United Nations, dividing Palestinian territories into Jewish and Arab states. The Israeli settlement program has continued to cause tension as new settlements continue to encroach on land within the Palestinian territories. The remaining Palestinian territory is made up of the West Bank and the Gaza strip. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

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