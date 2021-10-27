النووي الإيراني.. طهران تعلن استئناف المفاوضات قبل نهاية الشهر المقبل

أعلنت إيران اليوم الأربعاء أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكدة أنها ستحافظ على الإطار السابق للمحادثات.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لن تستأنف مفاوضات فيينا من نقطة الانسداد التي وصلت إليها في الجولات السابقة.

وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي، أن طهران مصممة على خوض المفاوضات النووية قريبا، وأنها ستحافظ في الوقت نفسه على الإطار السابق للمحادثات.

من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري أنه اتفق مع ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية أنريكي مورا على استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح باقري، في تغريدة، أنه سيتم الإعلان عن موعد الجولة القادمة الأسبوع المقبل، ووصف مباحثاته في بروكسل مع الجانب الأوروبي بالجدّية والبنّاءة، وأكد أنها شملت الملفات الضرورية التي ستُبحث في المفاوضات.

جلسة محادثات سابقة في فيينا (غيتي-أرشيف)

تأكيد العودة

ولا يزال يتعين على الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات -التي تشمل مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران- إعلان تأكيد العودة إلى طاولة التفاوض.

وباتت مفاعيل الاتفاق بين إيران ودول الغرب لإيجاد حل طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي المثير للجدل في حكم الملغاة منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في مايو/أيار 2018 وإعادته فرض عقوبات مشددة.

وأعلن الرئيس جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط احترام إيران لشروطه، ومنها الامتثال التام لبنوده التي تُتهم إيران بخرقها مرارا عبر توسيع أنشطتها النووية، منذ انسحاب واشنطن منه.

ولم تحرز محادثات فيينا -التي تجرى عبر وسطاء- تقدما يذكر، قبل أن تتوقف عقب انتخاب إبراهيم رئيسي وتعلقيها منذ الأشهر الأربعة الماضية.

وجدد الموفد الأميركي إلى المفاوضات الإيرانية، روب مالي، التحذير بأن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى" إذا مضت إيران في أنشطتها النووية، علما أن إدارة بايدن أعلنت أنها تفضل الدبلوماسية.