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أخبار|أفغانستان

اجتماع الدول المجاورة لأفغانستان.. تشديد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة والتنسيق المشترك لمحاربة تنظيم الدولة

Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi attends the second meeting of Foreign Ministers of Afghanistan's Neighbouring Countries in Tehran
جانب من أعمال الاجتماع الثاني لدول جوار أفغانستان في طهران (رويترز)
27/10/2021

جددت إيران التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة والعمل المشترك على محاربة تنظيم الدولة، وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في طهران، لرؤساء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان إلى جانب روسيا، دون حضور وفد من حركة طالبان.

وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة، لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، مضيفا أن بلاده تحترم سيادة الدول المجاورة لها، وتقف إلى جانب الشعب الأفغاني.

وحذر مخبر من أنه "إذا لم يتم إيجاد حل في أسرع وقت للسيطرة على الأزمة الاقتصادية في أفغانستان وإدارتها، فمن المؤكد أنها ستعبر حدود أفغانستان وتؤثر على جيرانها والعالم".

وإضافة إلى وزراء خارجية إيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان الذين يشاركون في الاجتماع حضورا، شارك وزيرا خارجية روسيا والصين عبر تقنية الفيديو.

واستضافت باكستان الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك فيه وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

Second Meeting of FMs Afghanistan's Neighboring Countriesحسين أمير عبد اللهيان: ندعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان (الأناضول)

تدخلات أجنبية

بدوره، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم بلاده لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، مؤكدا أن ضمان استقرار الأمن في الأراضي الأفغانية وحدودها مع دول الجوار مسؤولية الحكومة المؤقتة في كابل.

وأضاف عبد اللهيان، في كلمة له خلال الاجتماع، أن جزءا كبيرا مما تعيشه أفغانستان هو بسبب التدخلات الأجنبية.

وقال إن المشاركين في الاجتماع توافقوا على حضور ممثل عن حركة طالبان في الاجتماعات المقبلة، إذا شارك ممثلو كل القوميات الأفغانية.

وأكد عبد اللهيان استعداد دول الجوار للتعاون والتشاور مع جميع الأطراف الأفغانية، من أجل محاربة "تنظيم الدولة في أفغانستان"، مشيرا إلى أن هذه الدول على تواصل مع الحكومة القائمة في أفغانستان على المستوى الأمني.

اجتماع بالدوحة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم إن المبعوث الأميركي لأفغانستان إيان ماكري اجتمع اليوم بالدوحة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية مولوي أمير خان متقي.

وأضاف نعيم أن الطرفين عقدا مناقشات معمقة بشأن العلاقات الأفغانية الأميركية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن الأفغاني أيضا، أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله أن تشهد أفغانستان مصالحة وطنية شاملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي مايكل لينهارت بالدوحة، أن قطر تسعى إلى العمل على توحيد رؤى المجتمع الدولي، من أجل الانخراط في حوار بنّاء مع حركة طالبان.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن أفغانستان على شفير واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ سيعاني أكثر من نصف سكانها أو 22.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا الشتاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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