حرق مساجد وتدمير بيوت.. موجة عنف جديدة ضد مسلمي الهند بولاية تريبورا

نقلت وسائل إعلام هندية عن جمعية العلماء المسلمين في ولاية تريبورا الجبلية في شمالي شرقي الهند، أن بعض المساجد ومساكن الأقليات في أجزاء من الولاية تعرضت للهجوم بعد أعمال العنف في بنغلاديش المجاورة، وطالبت حكومة الولاية بالتحرك ضد من وصفتهم بـ"الغوغاء".

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" (Hindustan Times) واسعة الانتشار إن وفدا من الجمعية قدم احتجاجا إلى مكتب رئيس الوزراء في الولاية والمدير العام للشرطة، وطالبهما بالتحرك لوقف الاعتداءات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحوادث.

وقالت جمعية العلماء إن بعض المساجد والمناطق السكنية للأقليات تعرضت للهجوم، ومعظمها في الأجزاء الغربية والشمالية للولاية.

وأوضحت الجمعية أن هذه الأعمال جاءت كرد فعل على أعمال العنف ضد الأقلية الهندوسية في بنغلاديش، معربة عن رفضها لكل مظهر من مظاهر العنف ضد أي أقلية دينية في أي بلد.

وبث موقع "غد الهند" (India Tomorrow) الحقوقي مقاطع فيديو للاعتداءات التي نفذها "مثيرو الشغب من الهندوس" ضد الأقلية المسلمة في بعض مناطق الولاية، وقال إن "متظاهرين هندوسا أضرموا النار في المتاجر والمنازل التابعة للأقلية المسلمة".

وأضاف أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء ضدهم، "مما يثير الأسئلة بشأن تقديمها الدعم الصريح لمثيري الشغب، وتقاعس أفرادها عن العمل لحماية المسلمين".

Attacks against Muslims and Mosques continue in Tripura, India! Unlike neighboring Bangladesh, here the majority gets state patronage to attack minorities. pic.twitter.com/GeUvquNDQH

— Ashok Swain (@ashoswai) October 26, 2021