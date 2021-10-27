الردة مستحيلة.. رسالة من الجالية السودانية بفرنسا تشجب الانقلاب

نظم ناشطون سودانيون في فرنسا مساء الانقلاب يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مسيرة ووقفة احتجاجية أمام السفارة السودانية في باريس، معلنين فيها وحدتهم مع شعبهم في قرى ومدن السودان، ومدينين الانقلاب العسكري الذي قاده القائد الأعلى للجيش عبد الفتاح البرهان، واعتقال الوزراء المدنيين في الحكومة الانتقالية بعنف واحتجازهم من قبل القوات المسلحة.

ونقل موقع "ميديا بارت" (Mediapart) الفرنسي رسالة موقعة باسم الجالية السودانية في فرنسا، نشرت على مدونة "صدفة" التي أنشأها مجموعة من الفرنسيين والسودانيين، تضامنا مع آلاف السودانيين الذين خرجوا للشوارع في مواجهة سلمية ضد الانقلاب.

وأبدت الرسالة، التي ختمها موقعوها بشعار المحتجين بالسودان "الردة مستحيلة"، أسف السودانيين في فرنسا لسقوط قتلى وجرحى برصاص الجيش بين من خرجوا دفاعا عن الثورة، وقالت إن ما قام به الجيش، وادعى أنه لتصحيح مسار الثورة، ليس إلا استمرارا للانقلاب الذي تقوده اللجنة الأمنية للمؤتمر الوطني ومليشياته والذي بدأ يوم 11 أبريل/نيسان 2019 بهدف قطع الطريق على ثورة ديسمبر/كانون الأول وإفشال العملية الثورية الديمقراطية.





ونددت الرسالة بالمجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوداني، وقالت إن فض اعتصام ساحة القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019، كان "حلقة مروعة من هذه الثورة العسكرية المضادة"، وأكدت أن "نضال الشعب لن ينتهي ولن يتوقف حتى تنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين".

وبعد أن أشادت الرسالة بالدرس الذي قدمه السودانيون في المقاومة السلمية رغم محاولات العسكر جره إلى العنف، قالت "إننا نيابة عن الجالية السودانية في فرنسا التي تنشط باستمرار منذ بداية الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى اليوم، والتي تشارك في جميع الأحداث وتقف مع الشعب السوداني وتدعو إلى التغيير السلمي للسلطة، نعلن عن رفض وإدانة هذا الانقلاب العسكري".

ودعا تجمع السودانيين في فرنسا "كل القوى المحبة للسلام والحرية في العالم للانضمام إلينا في أكبر جبهة تضامن عالمية لهزيمة هذا الانقلاب وإجباره على تسليم السلطة للشعب السوداني طواعية وسلميا، وتنفيذ شعارات الثورة التي تدعو إلى دولة مدنية تسود فيها الحرية والسلام والعدالة".

وطالب التجمع بوقف عمليات القمع والإرهاب والاعتداء على الشعب، وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، ونقل السلطة فورا إلى المدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ثم محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني محاكمة عادلة.

وأخيرا، دعت الجالية السودانية في فرنسا المجتمع الدولي وكل شعوب العالم إلى إظهار دعمهم له والانضمام إلى نضاله، مؤكدة أن "شعبنا السوداني الشجاع لن يسمح لعجلة التاريخ بالعودة إلى الوراء ولا بإعادة تدوير نظام عمر البشير الإجرامي وإعادته للحياة".

وختمت الرسالة بأن الشعب السوداني سيظل يتظاهر كل يوم في شوارع مدن وقرى السودان، وفي البلدات التي يوجد فيها شتاته في الخارج، و"لن نتوقف حتى نثني القوى المعادية للديمقراطية والإبادة الجماعية التي ترفض مغادرة السلطة".