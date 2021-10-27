التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.. رئيس الوزراء اللبناني السابق يرفع دعوى قضائية على الدولة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع اليوم الأربعاء دعوى على الدولة اللبنانية، بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه.

وقال المحامي نزار صاغية -من جماعة المفكرة القانونية- إنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى، مضيفا لرويترز أن بإمكان البيطار مقاضاة آخرين في القضية.

ووُجّهت اتهامات لدياب ضمن التحقيقات بانفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب الماضي، ولم يحضر دياب جلستي استجواب على الأقل حددهما البيطار الذي امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين ممن سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم البيطار في القضية، قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية مقاضاته. ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بيطار عن التحقيق.

يشار إلى أن البيطار كان حدد جلسة يوم غد الخميس لاستجواب دياب، كما حدد جلستين بعد غد الجمعة لاستجواب وزيري الداخلية والأشغال السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.

مجلس الوزراء

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه يجري اتصالات ومشاورات لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد توقفها عن الانعقاد بسبب خلاف وزاري جراء مطالبة بعض الفرقاء بإقالة البيطار.

ووعد ميقاتي في تصريح له اليوم الأربعاء، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن تستأنف الحكومة اجتماعاتها قريبا.

وفي الرابع من أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.