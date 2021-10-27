Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار

البرهان.. من جنرال مغمور إلى الرجل القوي بالسودان

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (الفرنسية)
27/10/2021

"لم يكن سوى جنرال في جيش به الكثير من أمثاله، ولم يفعل شيئا خاصا يتميز به عن الآخرين" هكذا يصف خبير فرنسي ما قال إنه تحول للجنرال عبد الفتاح البرهان من ضابط مغمور إلى الرجل القوي بالسودان.

وينقل الكاتب بصحيفة لاكروا La Croix الفرنسية وليام غازو عن جيرار برونييه، الخبير بالشؤون السودانية قوله "البرهان لم يبد عليه في الوهلة الأولى أنه يمثل تهديدًا" وهو ما ساعده على أن يحظى بقبول القادة المدنيين للثورة والمدنيين العاديين.

ويقول الكاتب عن البرهان إنه ضابط رفيع متحفظ ولكنه فعال، مشيرا إلى أنه ارتقى في صفوف الجيش خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الطويلة، ليتولى في مرحلة ما قيادة القوات البرية ويشرف على المشاركة السودانية في حرب اليمن إلى جانب دول الخليج عام 2015.

ويضيف أن هذا الجنرال البالغ 61 عامًا تبوا مركز الصدارة ربيع 2019 المحوري، إذ كان قد تولى في 12 أبريل/نيسان، أي بعد يوم من سقوط البشير، وبعد أن تنحى ضابط آخر (عوض بن عوف) عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بسبب ما قوبل به هذا الأخير من استياء.

وبعد 4 أشهر، تولى البرهان رئاسة مجلس السيادة، وهو المؤسسة المسؤولة عن قيادة التحول الديمقراطي في البلاد، ليستغل، بعد ذلك "ضعف القيادة المدنية ويصبح الرجل القوي لجهاز الدولة" حسب الكاتب.

ورغم أن اليد العليا كانت للعسكر فإن العلاقات ظلت متوترة بين القادة المدنيين والعسكريين، وإدراكًا منها لصعوبة التعامل مع العسكر، حاولت الحكومة المدنية مواجهة هذا التأثير قدر الإمكان، وقد دفعت لتشكيل لجنة تحقيق مهمتها تسليط الضوء على أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الأمنية خلال ثورة 2019، وهو تحقيق استهدف عناصر الجيش بشكل مباشر.

ويرى الكاتب أن تحرك البرهان، يوم الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، جاء بدافع رغبته في حماية المصالح الاقتصادية للجيش وشبكات القوة الموروثة من عهد البشير.

والآن، وبعد أن أصبح الأوحد في القيادة، يمكن للجنرال البرهان -وفقا للكاتب- الاعتماد على بعض الدعم الإقليمي، خصوصا أنه مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويخشى البلدان بشكل خاص من أن يحرمهما سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا من موارد مائية ثمينة. ولم يعلق السيسي على الانقلاب في السودان و"لا يمكن تأكيد وقوف السيسي تمامًا مع هذا الانقلاب لكن يرشح أنه يفضل وجود زعيم عسكري في مواجهته مع إثيوبيا".

غير أن نقطة ضعف هذا الرجل القوي هي افتقاره إلى الشعبية والشرعية بين الشعب السوداني فـ "لقد ارتكب خطأً كبيرًا في التقدير بتوليه السلطة بهذه الطريقة: لم يدرك أن السكان كانوا بالتأكيد غير راضين عن الوضع ولكنهم يعارضون تمامًا نظامًا عسكريًا ولن يكون احتفاظه بالسلطة سلسًا" حسب الخبير بالشؤون السودانية.

المصدر : لاكروا

حول هذه القصة

عبد الفتاح البرهان و عبد الله حمدوك

سفراء السودان في 12 دولة يرفضون "الانقلاب".. حمدوك يعود لمنزله ومظاهرات ليلية رافضة لإجراءات قائد الجيش

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه وقرينته عادا إلى منزلهما في الخرطوم تحت حراسة مشددة، بينما خرجت مظاهرات ليلية في العاصمة رفضا لإجراءات قائد الجيش القاضية بحل مجلسي الوزراء والسيادة.

Published On 27/10/2021
زيارة رئيس الوزراء السوداني حمدوك لواشنطن

هل ساهمت واشنطن بطريقة غير مباشرة في إضعاف التيار المدني السوداني؟

مسؤول أميركي سابق عن ملف السودان قال إن بلاده لم تلتفت لضعف التوازن بين الجناح المدني والعسكري في السودان. وإن “القادة المدنيين وصلوا إلى حدود قدرتهم على الإصلاح دون أن يقدم الجيش شبرا واحدا في هذا”.

Published On 27/10/2021

وسط مواقف متباينة في الداخل.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان وبلينكن يتحدث إلى حمدوك ومطار الخرطوم يستأنف رحلاته

دان الاتحاد الأفريقي اليوم ما وصفه باستيلاء الجيش السوداني على السلطة، وقرر تعليق عضوية السودان في الاتحاد، وسط ضغوط أميركية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد.

Published On 27/10/2021
المزيد من أخبار

يغلب عليه عدم اليقين.. إسرائيل تراقب بصمت ما يجري في السودان

السودان واسرائيل

أفغانستان.. طالبان تقيل حاكم هرات ودول الجوار تبحث بطهران المساعدة في تشكيل حكومة أفغانية شاملة

رغم ارتياح الجنرال في المؤتمر الصحفي وعودة “سيناريو حمدوك”.. لماذا يظهر البرهان وحيدا في “انقلابه” الثالث؟

مؤتمر صحفي ل عبد الفتاح برهان

توماس فريدمان: بايدن والظروف الطبيعية يسهمان في إعادة تشكيل الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

مصدر فيروس كورونا.. لوبس: هل تسترت الصين؟ وما دور ترامب؟

بعدما قال إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.. الوزير قرداحي يوضح موقفه وميقاتي يرفض تصريحاته

Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks at the presidential palace in Baabda

بعد أيام على بدء عرضه.. النقد اللاذع يشمل “سنونو العظمة”

المومياوات أقدم مما كنا نعتقد.. اكتشاف جديد قد يعيد كتابة التاريخ

A scientist examines the Khuwy mummy, discovered in 2019. Photograph: Ian Glatt/National Geographic/Windfall Films