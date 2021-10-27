استنكرت بشدة تصريحات قرداحي وعدّتها مسيئة.. دول خليجية تستدعي سفراء بيروت وتسلمهم مذكرة احتجاج

استدعت كل من السعودية والبحرين والإمارات سفراء لبنان لديها لتسليمهم مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إنها استدعت السفير اللبناني لدى المنامة، وسلّمته مذكرة احتجاج عبّرت فيها عن استنكارها الشديد للتصريحات.

كما استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني لدى الرياض، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما عدّتها "تصريحات مسيئة" من قبل قرداحي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي استدعت السفير اللبناني لدى أبو ظبي وأبلغته احتجاجها واستنكارها لتصريحات قرداحي.

بدورها، استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بخصوص الدور السعودي الإماراتي في اليمن.

وقد أدلى قرداحي بتصريحاته خلال استضافته في برنامج "برلمان شعب"، وهو برنامج تلفزيوني مجتمعي بدأ بثه عبر المنصات الإلكترونية لقناة الجزيرة عام 2020.

"حرب عبثية"

ووصف قرداحي، خلال استضافته في البرنامج يوم الاثنين الماضي، الحرب في اليمن بالعبثية، وقال إنها يجب أن تتوقف، ووصف ما يفعله الحوثيون بالدفاع عن النفس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قد طالب قرداحي بالاعتذار عن تصريحات اتهم فيها السعودية والإمارات بالاعتداء على اليمن، وقال إنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث.

كما طالب الحجرف الحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحات قرداحي التي أدلى بها لبرنامج تلفزيوني قبل توليه وزارة الإعلام ولكنها بثت أخيرا.

وتعليقا على ما أثارته هذه التصريحات، قال قرداحي إنه لا يجوز أن يملي أحد على اللبنانيين ما يجب القيام به بخصوص بقاء وزير في الحكومة من عدمه، مضيفا أنه جزء من حكومة متكاملة، ولا يمكنه اتخاذ قرار بالاستقالة من تلقاء نفسه.

وأشار قرداحي إلى أن مقابلته التي أثارت الجدل تم تصويرها في الخامس من أغسطس/آب، قبل تعيينه وزيرا بأسابيع، مؤكدا أن مواقفه في تلك المقابلة تجاه سوريا وفلسطين والخليج هي آراء شخصية، لا تلزم الحكومة.

وشدد قرداحي على أنه ضد الحروب العربية-العربية، وأن ما قاله عن اليمن تعبير عن صداقة مع هذه الدول، رافضا اتهامه بمعاداة السعودية.

وتابع وزير الإعلام اللبناني "لم أقصد ولا بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

"لا يعكس موقف الحكومة"

وتعليقا على التصريحات، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إن الكلام الصادر عن قرداحي لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بروابط الأخوة مع الدول العربية.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه بحث مع الرئيس ميشال عون تصريحات قرداحي، قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية.

وأكد ميقاتي بعد اللقاء حرصه والرئيس عون على علاقات جيدة مع الدول العربية. وقال إنه وحكومته "حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى".

يشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية ينفذ منذ مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعما لقوات الشرعية، وذلك في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، عقب سيطرتهم على السلطة بالقوة.