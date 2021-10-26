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أخبار|إيران

اجتماع طارئ ومحطات مقفلة وطوابير طويلة.. طهران تقول إن "هجوما سيبرانيا" ضرب نظم توزيع البنزين

A Trip Through The Heart Of Central Iran 25 Years After Khomeini's Death
المجلس الأعلى للأمن القومي قال إن الخلل نجم عن "هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود" (غيتي-أرشيف)
26/10/2021

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن هجوما إلكترونيا تسبب، اليوم الثلاثاء، في تعطيل النظام المعلوماتي لمحطات توزيع البنزين المدعوم، مما أدى لاصطفاف طوابير طويلة بمحطات الوقود في كافة أنحاء البلاد.

ونقلت القناة الرسمية عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن الخلل نجم عن "هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود"، مشيرة إلى أن "تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق".

وقالت المتحدثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية فاطمة كاهي للتلفزيون الرسمي، إن الشركة دعت إلى "اجتماع طارئ لحل المشكلة"، في حين بث التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها.

وألمحت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى أن توقيت هجوم اليوم مرتبط باقتراب ذكرى احتجاجات واسعة اندلعت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كانت بسبب قرار زيادة أسعار الوقود، في خضم أزمة اقتصادية حادة.

Cars queue at a petrol station, after fuel price increased in Tehranطوابير طويلة من السيارات اصطفت بمحطات الوقود في كافة أنحاء إيران بعد العطل (رويترز-أرشيف)

هجمات سابقة

وكانت إيران في الأعوام الماضية هدفا لعدد من محاولات الهجمات "السيبرانية"، ففي مايو/أيار 2020، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن وقوف إسرائيل، خلف هجوم معلوماتي طال أحد الميناءين الواقعين في مدينة بندر عباس بجنوب إيران، وذلك ردا على ما قالت الصحيفة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية إسرائيلية.

وفي فبراير/شباط من العام ذاته، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها صدت هجوما إلكترونيا استهدف شركات مزوّدة لخدمات الإنترنت، وأدى لاضطراب الاتصال بالشبكة لنحو ساعة.

ويعود أحد أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر/أيلول 2010، حين ضرب فيروس "ستاكسنت" منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتّهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. كما اتهم عدد من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتدبيره.

المصدر : وكالات

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