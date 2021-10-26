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أخبار|ليبيا

ليبيا.. كوبيش يلتقي المشري ويبحث معه تطورات العملية الانتخابية

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري
كوبيش (يسار) بحث مع المشري نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا الذي عقد الخميس الماضي (الجزيرة)
26/10/2021

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استمرار التشاور للوصول إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات بين مجلسي الدولة والنواب.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الجانبين ناقشا، في اجتماع بالعاصمة طرابلس، الوضع السياسي وتطورات العملية الانتخابية.

وشدد المشري على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي لعام 2015.

كما ناقش وضيفه نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا الذي عقد الخميس الماضي، وأكدا ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد، حسب البيان.

وأشاد كوبيش، وفق البيان، بخطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة، ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا المجلس الأعلى للدولة مفوضية الانتخابات إلى عدم العمل بالقانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب بشأن الانتخابات، وذلك لحين توافق المجلس الأعلى ومجلس النواب.

ويدعو المجلس الأعلى إلى تعديل بنود في قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويتهم مجلس النواب بعدم التشاور معه بشأن صدورهما، بما يخالف الاتفاق السياسي.

وتهدد الخلافات الراهنة انفراجا سياسيا شهدته الساحة الليبية قبل شهور، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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