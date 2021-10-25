رصدت الجزيرة نت إغلاقا شبه كامل للمحلات التجارية والمخابز ومحطات الوقود، كما توقفت حركة المواصلات العامة؛ في ظل تمدد إغلاق الطرق على يد محتجين غاضبين على التحرك العسكري المفاجئ ضد الحكومة المدنية.
لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في السودان
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين.
وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:
ميشيل باشليت: نستنكر اعتقال رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وندعو لإطلاق سراحهم فورا
المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أدين بشدة الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ في السودان
المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أدين بشدة الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ في السودان
السفارة الأميركية في الخرطوم: تلقينا تقارير عن إغلاق القوات المسلحة طرقا عدة في العاصمة وانقطاع الإنترنت
حركة تحرير السودان: نطالب بإطلاق سراح عبد الله حمدوك وتسليمه مقاليد السلطة فورا
وزارة الإعلام السودانية: إضراب وعصيان مدني شامل للعاملين بالوزارات والمؤسسات العامة رفضا لإجراءات الجيش
الأمين العام للأمم المتحدة: ندين الانقلاب العسكري في المستمر في السودان
الخارجية القطرية: نتابع بقلق التطورات الحالية في السودان وندعو الأطراف كافة لاحتواء الموقف وعدم التصعيد
وزارة الثقافة والإعلام السودانية: إعلان البرهان يمثل استيلاء على السلطة بانقلاب عسكري
البرهان: إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية و حل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية
الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا: نؤيد إجراءات الجيش وننحاز لمطالب الشعب السوداني
وزير الخارجية الألماني: يجب إنهاء محاولة الانقلاب على الفور واحترام إرادة الشعب السوداني
رويترز: اعتقال مستشار رئيس الوزراء السوداني ياسر عرمان
رويترز عن وزارة الإعلام السودانية: ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان
وزارة الإعلام السودانية: قوة عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز موظفين
وزارة الثقافة السودانية: قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول
وزارة الإعلام السودانية: القوات العسكرية التي تحتجز حمدوك داخل منزله تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد للانقلاب
تجمع المصرفيين السودانيين: موظفو القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات
مراسل الجزيرة: ترقب إعلان بيان عبر التلفزيون السوداني بشأن اعتقال مسؤولين في الحكومة
وزارة الإعلام السودانية: اعتقال عدد من الوزراء وأعضاء في مجلس السيادة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة
مراسل الجزيرة: أنباء عن اعتقال فيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
مراسل الجزيرة: قطع شبكة الإنترنت وتأثر الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم
جمع المهنيين السودانيين: ندعو الشعب وقواه الثورية للخروج إلى الشوارع ومقاومة أي انقلاب عسكري
(بتوقيت مكة المكرمة)
تجمع المهنيين السودانيين في نداء للشعب السوداني: أنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة