لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

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مراسل الجزيرة: ترقب إعلان بيان عبر التلفزيون السوداني بشأن اعتقال مسؤولين في الحكومة

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مراسل الجزيرة: أنباء عن اعتقال فيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

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مراسل الجزيرة: قطع شبكة الإنترنت وتأثر الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم

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جمع المهنيين السودانيين: ندعو الشعب وقواه الثورية للخروج إلى الشوارع ومقاومة أي انقلاب عسكري

منذ 11 ساعة (بتوقيت مكة المكرمة)

تجمع المهنيين السودانيين في نداء للشعب السوداني: أنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة