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أخبار|سودان

جيروزاليم بوست: انقلاب السودان مقلق لإسرائيل وقد يؤثر في مسار التطبيع

مظاهرات مندّدة بالانقلاب العسكري في الخرطوم (الفرنسية)
25/10/2021

تناول تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية الأحداث المتسارعة التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم الاثنين.

وقال مرسل الصحيفة ومحللها لشؤون الشرق الأوسط سيث فرانتزمان في مقاله بالصحيفة إن الانقلاب العسكري الذي حدث فجر اليوم الاثنين في السودان مثير للقلق لدى إسرائيل لأنه يمكن أن يؤثر في مسار التطبيع الذي بدأته الخرطوم مع تل أبيب.

وأشار المراسل إلى أن الانقلاب يأتي بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لمجلس السيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

ولفت فرانتزمان إلى أن الانحراف عن المسار الديمقراطي سيعرّض علاقة السودان مع واشنطن للخطر، وكذلك المساعدات الأميركية، وآفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية، والدعم الأميركي في المؤسسات المالية الدولية والرامي إلى تخفيف الديون.

وأشار تحليل الصحيفة إلى أن السودان مثّل حالة فريدة في السعي للانتقال إلى الحكم المدني في منطقة تبددت فيها آمال كثيرة في الانتقال السلمي للسلطة؛ فبعد ثورات الربيع العربي عانت دول من بينها مصر من الفوضى والانقلابات العسكرية وتولى زمامها قادة أكثر استبدادًا، في حين لا تزال سوريا تعاني من ويلات الحرب الأهلية.

ويعيش السودان منذ ساعات فجر اليوم أحداثا متسارعة، حيث تواردت أنباء عن تنفيذ حملة اعتقالات شملت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، ضمن إجراءات وصفتها وزارة الإعلام السودانية بـ"الانقلاب العسكري المتكامل الأركان".

كما أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، وحلّ مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات، وذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين.

 

 

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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