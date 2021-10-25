وسط حالة ترقب.. التلفزيون السوداني يبث الأغاني الوطنية و"سونا" صامتة

منح التلفزيون السوداني فرصة تاريخية لمن فاته الاستماع إلى الأغاني والأناشيد الوطنية، وهي فرصة جديدة للاستماع اليها في كافة مراحلها صباح اليوم الاثنين، في وقت لم تبث وكالة الأنباء الرسمية (سونا) شيئا بشأن ما تردد عن "حملة اعتقالات سبقت انقلابا في البلاد".

وبينما أنظار السودانيين والمعنيين بالشأن السوداني تتطلع إلى التلفزيون الرسمي لمعرفة حقيقة الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم فجر اليوم، اختفت البرامج الصباحية المعتادة، ولا يزال التلفزيون الرسمي حتى اللحظة يبث أغاني وطنية تشيد بالوطن الحافل بـ "الخزائن والجنان والخيرات" وتفخر بالسوداني وتاريخه الحافل بالإنجازات.

أما "سونا" فبدت على غير عادتها لم تبث أية أخبار جديدة اليوم، والزائر لصفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت يجد أن كافة الأخبار المنشورة تعود إلى أمس، ويتصدرها سلسلة لقاءات عقدها المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان مع أطراف الأزمة، اليوم الأخير لزيارته.

وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التقى، بمقر إقامته عصر أمس فيلتمان، في لقاء هو الثالث خلال يومين لمواصلة النقاش حول سُبُل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، بوجود برايان شوكان القائم بالأعمال الأميركي في البلاد.

وجاء اللقاء في ختام لقاءات أجراها فيلتمان أمس مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي.

وذكرت "سونا" أن فيلتمان "عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤله بإمكان وجود مخرج من الأزمة الحالية بما يعزز من مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد، وبما يؤدي لاستكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل أفضل".

كما أعرب فيلتمان -حسب الوكالة- عن التزام الولايات المتحدة بـ "دعم التحول الديمقراطي بالسودان، شرط تمسك القيادة السودانية بالوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020 والذي تم التوافق عليه بين الأطراف السودانية".

ونقلت الوكالة -عن منشور للسفارة الأميركية في الخرطوم بشأن زيارة المبعوث الأميركي التي انتهت أمس- أنه حث، في زيارته خلال الفترة من 23- 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الحكومة الانتقالية على تلبية رغبات الشعب في عملية الانتقال الديمقراطي والعمل معا لتنفيذ الانتقال وفق جدول زمني واضح".