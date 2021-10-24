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عدد النازحين تجاوز 4 ملايين.. منظمات دولية تصف الوضع الإنساني في اليمن بـ"المعقد والمأساوي"

Yemeni fighters secure a building where UAE Red Crescent distribute aid to displaced people in Al-Mokha
نازحون أمام أحد مراكز توزيع المساعدات الغذائية شرق اليمن (رويترز-أرشيف)
24/10/2021

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 4 ملايين يمني أجبِروا على الهروب من العنف مرات عديدة، في حين وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في مأرب بالمعقد والمأساوي.

وأضافت المنظمة -في تغريدة على تويتر- أن اثنين من كل 3 أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن حوالي 32 ألف مهاجر عالقون في اليمن، ويواجهون خطر الاستغلال والإساءة.

كما أعلنت إدارة مخيمات النازحين في اليمن أن نحو 20 ألف نازح وصلوا إلى محافظة مأرب، نتيجة القتال بين القوات الحكومية والحوثيين.

ويعاني النازحون ظروفا إنسانية صعبة، مع ضعف استجابة المنظمات الدولية العاملة في البلاد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر، إن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات في تلبية حاجات النازحين في مأرب شرق العاصمة صنعاء، بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين، والتحديات الأمنية التي تعيق وصولها أحيانا إلى مناطق النزوح.

وأضاف -في نشرة سابقة للجزيرة- أن الوضع الإنساني في مأرب معقد ومأساوي بسبب العمليات القتالية، وأن المنظمة تحاور "الأطراف كافة للسماح لفرقها بالوصول إلى مناطق النزاع، مؤكدا أن "التحديات والاحتياجات تفوق قدرة المنظمات على الاستجابة".

المصدر : الجزيرة

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Published On 6/3/2021
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