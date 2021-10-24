وصفه بالخطأ الكبير.. المرشد الأعلى الإيراني يدعو دولا عربية للعودة عن التطبيع مع إسرائيل

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، دولا عربية إلى العودة عن "الخطأ الكبير" الذي ارتكبته من خلال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك وفق ما جاء في تصريحات متلفزة.

وقال خامنئي خلال استقباله المشاركين في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية التي تنظمه طهران سنويا تزامنا مع ذكرى المولد النبوي "يجب على الحكومات التي ارتكبت في المدة الأخيرة خطأ كبيرا وأذنبت وطبّعت مع الكيان الصهيوني الغاصب والظالم أن تتراجع وتعود عن هذا النهج"، وأضاف "عليهم أن يعوّضوا عن هذا الخطأ الكبير وهذه الحركة ضد الوحدة الإسلامية".

وأبرمت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم بذلك إلى مصر والأردن اللتين وقّعتا اتفاقيتي سلام مع الاحتلال في 1979 و1994 تواليا.

ولقيت الاتفاقات انتقادات لاذعة من الجمهورية الإسلامية، وعدّتها بمثابة "خيانة" للعالم الإسلامي والقضية الفلسطينية التي يشكل دعمها جزءا أساسيا من السياسة الخارجية لإيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.





ورأى خامنئي أن "قضية فلسطين هي المؤشر الرئيسي على اتحاد المسلمين. إذا تحقق الاتحاد بينهم، فإن القضية الفلسطينية ستُحل بالتأكيد على أفضل وجه"، مضيفا "كلما زادت جديتنا في هذه القضية من أجل إحياء حقوق الشعب الفلسطيني، اقتربنا من اتحاد المسلمين".

وكان المرشد الأعلى اعتبر في مطلع مايو/أيار أن إسرائيل "ليست دولة، بل هي معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى"، مؤكدا أن "مكافحة هذا الكيان السفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامة".

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بدولة إسرائيل، وسبق أن اتهمتها بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآت تابعة لبرنامجها النووي، وتنفيذ عمليات اغتيال طالت علماء في هذا المجال.

ووافق المرشد الإيراني علي خامنئي، على اقتراح بشأن العفو أو خفض العقوبة عن مئات المدانين في البلاد.

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي، قال المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني، أمس السبت، إن خامنئي وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بشأن العفو أو خفض العقوبة عن 3 آلاف و458 مدانا وفق القرارات الصادرة عن المحاكم العامة والثورة ومؤسسة التعزيزات الحكومية ومؤسسة القضاء العسكري.





تحذير

والأحد، كرر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تحذير بلاده لإسرائيل من أي استهداف لبرنامجها النووي.

وكتب شمخاني، عبر حسابه على تويتر، "ينبغي على الكيان الصهيوني عوضا عن تخصيص ميزانية 1.5 مليار دولار لتنفيذ شروره ضد إيران، أن ينهمك بتأمين عشرات الآلاف من المليارات لإعادة إعمار الخسائر التي سيتعرض لها إثر رد إيران المدمر عليه" في حال وقوع هجوم.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع، تفيد بتخصيص حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت موازنة قدرها 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) مخصصة للجيش بهدف التحضير "لضربة محتملة ضد برنامج إيران النووي".





وأوضحت التقارير المنسوبة لمصادر لم تتم تسميتها، أن المبلغ سيخصص "لأنواع مختلفة من الطائرات الحربية، وطائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية وأسلحة لاستخدامها في استهداف مواقع شديدة التحصين تحت الأرض".

وعارضت إسرائيل الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين 6 قوى كبرى وإيران بشأن برنامجها النووي، وتتهم الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك سلاح نووي.

وتنفي طهران سعيها لتطوير سلاح ذرّي، وتؤكد سلمية برنامجها، وتنتقد في المقابل "تغاضي" الغرب عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، وهو ما لم تؤكده يوما الدولة العبرية.