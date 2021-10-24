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أخبار|نيجيريا

ثالث حادث من نوعه هذا العام.. مسلحون يهاجمون سجنا في نيجيريا ويطلقون مئات السجناء

Burnt vehicles are seen outside the Nigeria police force Imo state command headquaters after gunmen attacked and set properties ablaze in Imo State
حادث سجن ولاية إيمو في أبريل/نيسان الماضي حيث أُطلق سراح أكثر من 1800 سجين (رويترز)
24/10/2021

قالت مصلحة السجون في نيجيريا إن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو (غربي البلاد)، وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة، في ثالث هجوم كبير من نوعه هذا العام.

وأضافت المصلحة -في بيان أمس السبت- أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح، وتمكنوا من دخول ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت، بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس.

وقالت إن نحو 575 نزيلا -جميعهم قيد المحاكمة- ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين، مضيفة أنه لم يبق بالسجن سوى 64 نزيلا.

وذكر البيان أنه بينما تم إخراج جميع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة من السجن بالقوة، لم يتم تخريب الزنازين التي يُحتجز بها المحكوم عليهم.

ويأتي هجوم السجن في أويو عقب هجمات مماثلة في ولاية إيمو في أبريل/نيسان الماضي حين أُطلق سراح أكثر من 1800 سجين، كما تم إطلاق سراح 266 سجينا آخرين بالقوة في ولاية كوجي الشهر الماضي.

ولم يُعرف بعد المسؤول عن الحوادث الثلاث، أو إذا كانت متصلة ببعضها البعض، رغم النمط المتشابه الذي تتبعه.

ويعاني النزلاء داخل السجون النيجيرية من الاكتظاظ والظروف القاسية.

المصدر : وكالات

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Published On 27/9/2021
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