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أخبار|إمارات عربية متحدة

حرية التنقل لمن أخذ لقاح كورونا.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق "الممر الأخضر"

إسرائيل راهنت على الإمارات كحليف إستراتيجي بالتطبيع وضد إيران
الاتفاق بين البلدين يشمل الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح (الجزيرة)
24/10/2021

وقعت إسرائيل والإمارات -اليوم الأحد- اتفاق "الممر الأخضر" الذي يسمح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية التنقل بين البلدين، والاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح.

ووقع الاتفاق وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، بحسب تغريدة للأول في حسابه على موقع تويتر.

وقال هوروفيتس "سعدت هذا الصباح بالتوقيع مع نظيري الإماراتي على اتفاق الممر الأخضر بين البلدين".

وأضاف "يسمح الاتفاق بحرية التنقل بين إسرائيل والإمارات، والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح دون حجر صحي وبيروقراطية".

وحتى الآن تلقى جرعتي اللقاح في إسرائيل 5 ملايين و712 ألفا من إجمالي السكان البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية -أمس السبت- أن 86.85% من إجمالي سكان البلاد (نحو 9.5 ملايين نسمة) تلقوا جرعتي اللقاح.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخل اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ، بعد توقيعه قبل عام، ويسمح بدخول مواطني كل دولة إلى أراضي الأخرى دون الحاجة إلى تأشيرة.

ووقعت إسرائيل والإمارات -في منتصف سبتمبر/أيلول 2020- اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

المصدر : وكالة الأناضول

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