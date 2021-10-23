في سابقة من نوعها.. سفن حربية روسية وصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادي

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت إن سفنا حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي يومي 17 و23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في البيان أن "مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات"، ويعتبر المضيق مياها دولية.

وأوضحت أن "مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين".

وقطعت السفن خلال الدورية مسافة تزيد عن 1.7 ألف ميل بحري، وعبرت لأول مرة مضيق تسوجارو الفاصل بين جزيرتي هوكايدو وهونشو اليابانيتين، كما تدرب البحارة الروس والصينيون خلال الدورية على تنفيذ مناورة تكتيكية، وأجروا سلسلة من التمارين.

سفينة تابعة للبحرية الصينية خلال مشاركتها في المناورات في المحيط الهادي (رويترز)

وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجارين، وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب، وقالت خلال الأسبوع الماضي إن مجموعة من 10 سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوجارو، الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وتأتي المناورات في أعقاب توقيع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري اتفاقية شراكة أمنية جديدة عرفت باسم "الميثاق الأمني لدول أوكوس"، وقالوا إنها لحماية مصالحهم في المحيطين الهندي والهادي.

وأثار الاتفاق حفيظة الصين التي أبدت رد فعل قويا تجاهه، كما طلبت روسيا توضيحات من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بشأنه.