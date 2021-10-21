Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|أردن

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة "استُخدمت" لتهريب مخدرات من سوريا

The Air Force recently bought 57 drones from China’s Da-Jiang Innovations to be used in testing and training. PHOTO: ANDY ABEYTA/THE GAZETTE/ASSOCIATED PRESS
الجيش الأردني: الكميات المضبوطة حملت بواسطة مسيرة (أسوشيتد برس)
21/10/2021

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة قال إنها استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة.

وفي بيان للجيش، قال مصدر عسكري مسؤول "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الخميس، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف "من خلال الرصد والمتابعة، تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة".

وكثيرا ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط مسيرة استخدمت لهذه الغاية.

يُذكر أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن فترات تتراوح بين 3 و15عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب

زيارة لم يعلن عنها سلفا.. وزير الدفاع السوري يبحث في الأردن ملفات الأمن والحدود

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالنظام السوري العماد علي أيوب الذي وصل إلى عمان اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عنها رسميا من قبل.

Published On 19/9/2021
المزيد من أخبار

الحوثيون قالوا إنها استهدفت معسكرا بالعاصمة.. التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء لتحييد خطر وشيك

معاودة قصف صنعاء

استنفار أمني في بغداد مع استمرار اعتصام للمعترضين على نتائج الانتخابات

Iraqi Shiite groups protest the election results in Baghdad

حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المقبل.. كيف أدار التيار الصدري ماكنته الانتخابية وما عوامل قوته؟

Iraq's parliamentary election results

ستراتفور: أميركا تفرض قيودا صارمة على تصدير برامج التجسس والقرصنة

الأكثر قراءة

لوفيغارو: بعد 10 سنوات على الحادثة.. هكذا قتل القذافي

midan - القذافي

تتكون من 15 شخصا.. المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

Turkish special force police officers take position on April 1, 2015 near Istanbul Police headquaters in Istanbul. A female attacker carrying a bomb and a gun was killed on Wednesday when Turkish security forces opened fire on her and an accomplice after they sought to attack the police headquarters in Istanbul, reports said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
logo

آية الله السيستاني.. المرجع "الإيراني" الذي يقود المواجهة ضد طهران في العراق

Supporters of the Al Sairun Party, which is backed by the Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, hold a poster of Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, while attending a campaign rally, ahead of the parliamentary election in Baghdad, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

انسحاب القنوات واستقالة المدير الفني.. سوء الحظ يلاحق مهرجان الجونة