الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة "استُخدمت" لتهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة قال إنها استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة.

وفي بيان للجيش، قال مصدر عسكري مسؤول "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الخميس، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف "من خلال الرصد والمتابعة، تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة".

وكثيرا ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط مسيرة استخدمت لهذه الغاية.

يُذكر أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن فترات تتراوح بين 3 و15عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.