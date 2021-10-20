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أخبار|سودان

السودان.. دعوات لمظاهرات حاشدة الخميس والسجال يتصاعد بين معسكري "الحرية والتغيير"

واشنطن ترهن مساعداتها العسكرية للسودان بموافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية

Protest against the government in Sudan
أنصار قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، واصلوا اعتصامهم أمام القصر الجمهوري (الأناضول)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202106:36 AM (مكة المكرمة)

واصل أنصار "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، في حين رحبت "قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة.

وفي رسالة بعث بها إلى حمدوك، طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقا للوثيقة الدستورية.

ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال، من جهة، على أن يتم الحوار بشأنها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي "تحرير السودان- قيادة مناوي" و"العدل والمساواة".

كما شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن حل قضية شرق السودان يكون تحت ولاية السلطة التنفيذية.

ومن أبرز مطالب المجلس المركزي الأخرى، إصلاح الحكومة والأجهزة العدلية ودعم لجنة تفكيك "نظام 30 يونيو".

تواصل الاعتصام

في الأثناء، يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني، اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.

ويطالب المعتصمون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات والإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

كما خرج المئات من المتظاهرين في أحياء مختلفة بالخرطوم وأم درمان، مرددين هتافات تطالب بمدنية الدولة وإبعاد العسكريين عن الحكم.

وكانت قوات الأمن استخدمت الاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المعتصمين الذين وصلوا إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى الهدوء.

وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.

وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لـ"قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.

مظاهرات الخميس

في السياق، دعا تحالف الإجماع الوطني (يضم قوى يسارية ويعد ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم)، لمظاهرات حاشدة غدا الخميس.

وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن المظاهرات المقررة غدا الخميس ستؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وأضاف التعايشي في تغريدة على تويتر، أن المظاهرات المرتقبة تأتي للربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل، مشددا على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.

حرج ودقيق

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن الوضع السياسي في السودان حرج ودقيق، وإن البلاد تمر بعدة انتقالات وليس عملية انتقال واحدة.

وخلال لقائه وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد في الخرطوم، أكد الوزير السوداني أن التحديات تتمثل في ضرورة إصلاح القطاع الأمني واستكمال بناء المؤسسات الانتقالية.

وتشمل التحديات أيضا حسب يوسف، إصلاح التشوهات الاقتصادية وإنقاذ اتفاق جوبا للسلام وحماية المدنيين وإصلاح الخدمة المدنية وإنجاح دور السودان في الإقليم.

من جهتها، قالت المسؤولة البريطانية إن لندن تقف بقوة وراء التحول الديمقراطي في السودان.

رهن المساعدات

وفي واشنطن، نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022.

ويمنع النص أي مساعدات عسكرية للسودان من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية السودانية.

وحصر المشروع المساعدات للجيش السوداني في مجالات كالتعليم العسكري الدولي والمهني أو في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.

توتر متصاعد

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي السابع من مارس/آذار 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مشروعا لإعادة هيكلة الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش).

وأعلن مجلس الوزراء السوداني يوم الاثنين أنه قرر في جلسة طارئة تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة الحالية في البلاد، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار السودان.

المصدر : الجزيرة

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