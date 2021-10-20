التقى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية، واستعرض معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
استعرضا علاقات التعاون.. وزير الخارجية القطري يجتمع في الدوحة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية
19/10/2021
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يزور قطر حاليا.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. #قناhttps://t.co/qVzWixxBS3 pic.twitter.com/Q23CP7H14x
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 19, 2021
وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
المصدر : الجزيرة