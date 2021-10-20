استعرضا علاقات التعاون.. وزير الخارجية القطري يجتمع في الدوحة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يزور قطر حاليا.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. #قناhttps://t.co/qVzWixxBS3 pic.twitter.com/Q23CP7H14x — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 19, 2021

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.