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أخبار|قطر

استعرضا علاقات التعاون.. وزير الخارجية القطري يجتمع في الدوحة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) خلال لقائه في الدوحة مع الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان (وكالة الأنباء القطرية)
19/10/2021

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يزور قطر حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر : الجزيرة

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